Rosario Robles será colaboradora de la FGR en caso Estafa Maestra

Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) acogerse al criterio de oportunidad y con ello convertirse en testigo protegido en el caso de la Estafa Maestra.

Fuentes allegadas al caso confirmaron que la ex jefa de Gobierno ya se encuentra en pláticas con la FGR para acceder a dicho beneficio y mencionaron que hasta este lunes, la Fiscalía aún no ha cumplimentado la orden de aprehensión que libro en contra de la ex perredista un juez de control del Estado de México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El anuncio de Robles Berlanga se da a unos días de que se lleve a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo que promovió contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual está programada para este viernes 27 de noviembre.

Del mismo modo, el 8 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia intermedia en la que la FGR presentará oralmente la acusación en contra de Robles, así como las pruebas con las que buscaría fuera declarada culpable y condenada a 21 años de cárcel.