Rosario Robles no comparecerá ante la Cámara de Diputados

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, informó que no comparecerá este jueves ante la Cámara de Diputados, pues fue notificada con menos de 24 horas de anticipación sobre el juicio político en su contra, lo que vulnera sus derechos.

En su cuenta de Twitter, la ex jefa de Gobierno dio a conocer que recibió la notificación a las 18:30 horas de este miércoles.

Ante ello escribió: “deseo manifestar que NO me doy por notificada. No convalidaré este atropello. Apenas ayer a las 24 horas se venció el plazo que se me dio para presentar alegatos y ya había un dictamen sin ni siquiera analizar los de mi defensa”.

En un segundo mensaje Robles Berlaga aseveró que “esta es la crónica de una sentencia anunciada que se realiza para distraer de los grandes problemas nacionales. Todavía hay personas que tenemos dignidad, por lo que no compareceré mañana pues se me avisa con menos de 24 horas de anticipación, vulnerando mis derechos”.

