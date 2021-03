Rosario ‘R’ refuta dichos de AMLO

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario “R”, refutó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que para negociar, la ex secretaria de Estado debe resarcir el daño.

En su cuenta de Twitter, la ex jefa de Gobierno aseveró que las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado.

Agregó que no está acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño.

Por ello, lamentó que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo y enfatizó que la “República sin equilibrio de poderes no lo es.

— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) March 6, 2021