Rosario Piedra denuncia traición de ex visitadores

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dio a conocer que el pasado 26 de agosto solicitó la renuncia de José Martínez Cruz y de Edgar Sánchez Ramírez como directores de la Primera y Sexta Visitadurías, respectivamente, debido a que traicionaron el proyecto de convertir a la CNDH en un organismo autónomo y a la falta de resultados.

En un video difundido en redes sociales, la ombudsperson nacional aseveró que hasta la fecha de su renuncia, Martínez Cruz no presentó un análisis del expediente del caso Iguala, además de que varias víctimas y colectivos denunciaron que después de seis meses no tenían respuestas a sus quejas.

“El proyecto de convertir a la CNDH en un organismo autónomo fue traicionado por los dos directores al no existir un compromiso con su función y en los nulos resultados de su trabajo. Nunca imagine que la persona en quien deposité mi confianza para dirigir la Primer Visitaduría, fuera el instrumento para evitar cumplir con la parte que a la CNDH le corresponde para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La CNDH desmiente categóricamente que haya intención de torcer las nuevas investigaciones del caso Iguala”.

Asimismo, Piedra Ibarra negó que las decisiones se las imponga el secretario Ejecutivo, Francisco Estrada.

“El decir que las decisiones me las impone el secretario Ejecutivo, Francisco Estrada Correa, denota dos cosas: que no conocen las funciones de esa Secretaría y otra, que a pesar de ostentarse como paladines y defensores de los derechos de las mujeres, no han logrado desprenderse de la ideología machista y misógina, al considerarme incapaz de decidir por mí misma. Señores ex directores, no tengo diferencias políticas, mis diferencias con ustedes son morales y éticas”.

Ante ello, la también activista hizo un llamado a José Martínez Cruz y a Edgar Sánchez a presentar pruebas que demuestren que la CNDH no es autónoma.

El pasado 28 de agosto, la CNDH dio a conocer que Piedra Ibarra nombró a Paolo Martínez Ruiz y a Alexander Brewster, como directores generales de la Primera y Sexta Visitadurías, respectivamente, cargo que asumieron el 1 de septiembre.