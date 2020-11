Rosa Icela Rodríguez agradece nombramiento como titular de la SSPC

Rosa Icela Rodríguez agradeció el nombramiento como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en sustitución de Alfonso Durazo Montaño.

En su cuenta de Twitter, la servidora pública dijo sentirse comprometida con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y mencionó que se incorporará a sus funciones en cuanto tenga el alta médica por Covid.

He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles. 🇲🇽 2/2 @GobiernoMX

— Rosa Icela Rodríguez (@rosaicela_) November 3, 2020