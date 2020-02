Rojas Díaz Durán se desiste de impugnación contra Congreso de Morena

Escucha la nota:



El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, se desistió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de impugnar el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el pasado 26 de enero, en el cual se eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente de transición de Morena.

En un comunicado, explicó que más allá de sus intereses personales esta la unidad de Morena y todos deben “contribuir al diálogo respetuoso para redefinir una ruta jurídica, política y estatutaria, que nos permita convocar a un proceso de renovación democrática de todos los dirigentes del movimiento en todos los niveles”.

Explicó que la impugnación la interpuso días antes de celebrarse el Congreso “cuya convocatoria no incluía la elección de ningún dirigente nacional”, pero, dijo que se desiste de continuar con este proceso jurídico para “ser puente y no muro” y no obstaculizar el proceso de reconocimiento legal de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente de Morena.

Insistió que “nadie debe ni puede mantenerse en los cargos, porque su tiempo ya expiró”, como ocurre con Yeidckol Polevnsky, “porque mucho ayuda el que no estorba”.

Por último, urgió a que inicien la organización, desde abajo y con la gente, en todos los rincones de México, para ir preparando las estructuras organizativas políticas-electorales y de movilización popular, para enfrentar con éxito la elección federal de 2021.