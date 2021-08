Ricardo Monreal asegura que está firme como coordinador de Morena en el Senado

Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se mantiene firme como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, con el apoyo de sus compañeros.

En conferencia de prensa, el morenista fue cuestionado sobre la versión de que se distribuyó un documento con el propósito de recabar firmas para que pueda mantenerse al frente de los senadores del grupo mayoritario.

Monreal dijo que esta sometido a la aceptación de sus compañeros desde el primer día que fue designado y que son ellos quienes deciden si permanece o no.

“Si claro, me mantengo si los compañeros lo deciden, me mantendré y si no, que revoquen mi mandato”, señaló.