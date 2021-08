Ricardo Anaya responde a AMLO: ‘voy a declarar, pero si van tus hermanos’

Escucha la nota:



A través de sus redes sociales el excanditato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, respondió al presidente de México, luego de que él tocara el tema en dos de sus mañaneras.

Anaya propuso a Andrés Manuel López Obrador presentarse a declarar por las acusaciones de Emilio Lozoya que hay en su contra, con la condición de que sea el mismo día, misma hora y con el mismo juez que juzgue a sus hermanos.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv

¿De qué se le acusa a Ricardo Anaya?

En el video el aspirante a la candidatura presidencial de 2024 dijo que no logra explicarle a su hija de 9 años, como es que alguien puede ir a la cárcel siendo inocente, como lo planteó el primer mandatario.

Cortés insistió en que en el caso de Pio y Martín López Obrador, existen videos donde se les observa recibiendo dinero en efectivo.

“Mientras que las acusaciones en su contra son un invento de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex”.

“Las acusaciones contra mí son un invento tuyo, en la boca de Lozoya por eso no hay pruebas, o a ver con toda confianza Andrés Manuel dinos, no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos, en realidad eran para ti”, afirmó.

También retó al presidente de la Republica a proyectar el video en su conferencia mañanera.

Ricardo Anaya fue citado a comparecer este jueves ante un juez en el reclusorio norte por la investigación que se desarrolla contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, donde se menciona que es parte de la red de corrupción en la aprobación de la reforma energética