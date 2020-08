Ricardo Anaya iniciará acciones legales contra Emilio ‘L’ por daño moral

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, adelantó que esté jueves a las 09:00 horas iniciará acciones legales ante un tribunal federal.

Tras la filtración de la denuncia de Emilio “L” ante la Fiscalía General de la República (FGR) en donde acusa a Ricardo Anaya de recibir sobornos, el ex candidato presidencial del PAN aseguró que los señalamientos en su contra “son falsos y absurdos por lo que le provocan repudio” al no tener “el más mínimo análisis”.

En un comunicado, Anaya explicó que en agosto de 2014, cuando Lozoya afirma que le dio dinero en un estacionamiento de la Cámara de Diputados, él ya no era legislador porque se separó del cargo el 6 de marzo y era secretario general del PAN, además de que no aspiraba a una precandidatura a gobernador sino a dirigir el partido, lo cual ocurrió el 30 de septiembre de ese año”.

Mi respuesta a las mentiras de Lozoya. Posted by Ricardo Anaya Cortés on Wednesday, August 19, 2020

“Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto de 2014, así dice, y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir el señor Lozoya”.

Anaya indicó que como dirigente del PAN presento una denuncia en contra de Lozoya por la compra de Agronitrogenados y señaló repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de su campaña presidencial.

Por lo anterior, adelantó que esté jueves a las 09:00 horas iniciará acciones legales ante un tribunal federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio “L”.

Finalmente, el ex dirigente del PAN aseguró que esta denuncia la presenta porque tiene “certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en su contra” y aseveró que “el gobierno busca embarrar a todos los opositores de Andrés Manuel López Obrador”.