Ricardo Anaya denuncia que AMLO lo quiere meter a la cárcel

Escucha la nota:



En un sorpresivo video, Ricardo Anaya destapa una trama de persecución política en su contra.

Denuncia que van a iniciarle un proceso por las declaraciones de Emilio Lozoya, valiéndose de “dos testigos balines”.

Te puede interesar:Huracán Grace tiempo real: Pronostican lluvias fuertes en la CDMX y el Edomex

‘No quiere que sea candidato’

“López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, acusa Anaya refiriéndose a los videos que ha publicado cada semana, haciendo fuertes críticas al gobierno de López Obrador. “Está enojado por los videos que comparto cada semana que, por cierto, ya rebasaron los 70 millones de reproducciones”.

‘Fregarte a la mala’

Anaya recalca que lo que “más le molesta” a López Obrador es que haya denunciado que “su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada”, a la vista de los conocidos casos de Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y especialmente las entregas de dinero a los hermanos del presidente, Pío y Martín López Obrador.

“A mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y un mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero”, acusa Anaya. “Lo que está pasando es que si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho que o estás con él o estás contra él, pues la salida es esa: quitarte del camino, fregarte a la mala”.

Campaña de desprestigio

Asegura Anaya que desde hace un mes se tomó directamente en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo (como lo dieron a conocer algunos medios), pero se dieron cuenta de que había inconsistencias en la declaración de Lozoya, y para taparlas “cambiaron la declaración”, “alteraron el expediente”, de lo cual tiene pruebas.

Anaya recuerda que ya durante la campaña presidencial de 2018, lo trataron de “fregar con una bola de acusaciones que resultaron todas falsas”, y asegura: “voy a defenderme y, otra vez, voy a probar mi inocencia”.

En el video Anaya explica que aunque “no es lo que me hubiera gustado”, debe tomar la decisión de “estar fuera una temporada breve”, para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024.

“Lo que voy a hacer es presentar pruebas muy contundentes para desenmascararlos. Y en cuanto les gane, podré continuar con mi recorrido por todos los municipios de México”.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

Citando a Presidentes

Recuerda que “esta no es ni remotamente la primera vez que un presidente así, autoritario y gandalla, obliga a sus opositores a tomar medidas extremas”, y cita los casos de Benito Juárez cuando se exilió en 1853, perseguido por Santa Anna, y Madero en 1910, exiliado por la persecución de Porfirio Díaz.