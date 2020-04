Ricardo Ahued deja Administración de Aduanas para reincorporarse a Senado

Escucha la nota:



Al confirmar que Ricardo Ahued deja la Administración de Aduanas porque ha decidido reincorporarse al Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió que la corrupción en las aduanas “es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar”.

López Obrador advirtió que “en el caso de las aduanas viene una ‘limpia’ porque se han hecho intentos, el hasta ahora director de Aduanas, una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas”, apuntó y sin dar mayores detalles agregó que en las aduanas de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, de Tijuana, “¡si les contara! —algún día lo voy a hacer, ahora no, más adelante— ¡todo lo que sucede!, porque se fueron haciendo costumbre estos actos de inmoralidad, se fue haciendo costumbre el influyentismo, pero lleva muchísimo tiempo y no cambió”.

Ante la salida de Ahued del servicio público, López Obrador precisó que “él me pidió que quiere estar en el Senado. Ricardo Ahued es un hombre íntegro, es una gente buena, un hombre honesto; fue legislador en Veracruz, en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un gobernador”.

Vamos a salir adelante. México es un país muy fuerte por su cultura. #QuédateEnCasa. Conferencia matutina. https://t.co/0ohTQVGYtY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 24, 2020

Además, el influyentismo también sigue imperando en algunas aduanas, acusó el primer mandatario mexicano al señalar que lo mismo sucede en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero, aclaró seguirán las acciones para hacer que las grandes empresas paguen sus adeudos con Hacienda.

“Nada de que yo tengo influencia y no vamos a pagar los impuestos o debo impuestos, pero no voy a pagar o tengo un buen despacho de fiscalistas que me va a defender y al final, por mis influencias y por mis agarraderas, lo voy a cumplir como contribuyente, todo eso se va a terminar”, remarcó el Jefe del a Ejecutivo.

Por cierto, Ricardo Ahued, ya se reúne con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

“Es un ciclo que se cumple. Hay retos enormes en el comercio exterior, que representa mil millones de millones de aportación a la Hacienda del país y es un área muy sensible para la economía”, dijo Ahued al argumentar su salida del gobierno federal para reintegrase al Senado.

Sin embargo, Ahued destacó que las aduanas son una área prioritaria incluso en medio de la emergencia sanitaria, por lo que todos los poderes del estado “tenemos que trabajar unidos” para su buen funcionamiento; “ya que el abasto y cargas son importantes; que transiten con agilidad también para que no haya problemas de insumos y de necesidades que pongan en riesgo la operación del país”.

Ahued confió que desde el Senado seguirá luchando por la transformación del país y aclaró que para reincorporarse a las tareas legislativas esperará la invitación de la Comisión permanente de la Cámara Alta.