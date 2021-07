Revisar, fortalecer e incluso ampliar representación proporcional, dice Córdova

Escucha la nota:



El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se pronunció a favor de revisar, fortalecer, reivindicar e incluso ampliar la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

En un seminario virtual organizado por diputadas federales, el titular del Consejo General del INE dijo que entre las lecciones que dejó la votación del pasado 6 de junio, está el valorar la importancia de los espacios legislativos plurinominales.

Reto: Mejorar la democracia de México

“Tenemos, para mejorar nuestra democracia, que avanzar hacia una representación mucho más proporcional, y eso pasa inevitablemente por reivindicar la figura de la representación proporcional, eventualmente por robustecerla y sobre todo, para avanzar hacia un esquema en donde la proporción de votos recibidos por las distintas fuerzas políticas, y la proporción de escaños, sea cada vez más similar”, manifestó.

Ello, en el marco del anuncio e insistencia del Presidente de la República y la mayoría en el Congreso, respecto a que en la siguiente Legislatura será prioridad una reforma electoral para modificar el funcionamiento del árbitro de las contiendas e incluso ajustar su conformación, eliminar a los plurinominales y reducir el financiamiento a partidos.

Destacó las medidas tomadas por la autoridad electoral para evitar interpretaciones, debido a vacíos legales, con respecto a la sobrerrepresentación parlamentaria. Gracias a ello, apuntó, la siguiente Cámara de Diputados tendrá una integración más acorde a los límites que marca la Constitución.

Elecciones 2021 dan credibilidad

Córdova Vianello indicó que las elecciones pasadas se llevaron a cabo con certeza, pese al ambiente de reiteradas amenazas e intentos de amedrentar, desde los círculos del poder, con el fin de vulnerar la credibilidad en los comicios.

Sin embargo, la civilidad se impuso a la intolerancia que ha privado en la vida pública.

Recalcó que México no cabe bajo la voz de una sola persona ni un solo partido, sino que es diverso, y los resultados de la votación reflejarán esa última condición con más claridad, en la siguiente Legislatura en San Lázaro.

Se necesita combatir el “hiperpresidencialismo”: Muñoz Ledo

En su turno, el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, lanzó una alerta para no solo enfrentar sino combatir el “hiperpresidencialismo” que se está viviendo en México y ello pasa por transitar hacia un régimen de gobierno parlamentario.

“Que para evitar este hiperpresidencialismo que estamos viviendo, por eso le llamas Martha (Tagle) urgente, estás mandando un SOS con elegancia, yo lo mando de modo más abierto, debemos combatir el hiperpresidencialismo y encaminarnos como siempre lo he pensado, hacia un régimen parlamentario que es el más moderno y adecuado que se ha inventado en la historia humana”, recalcó.

Ello, en referencia al llamado por una de las organizadoras del seminario, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, quien urgió a impulsar una reforma al Congreso de la Unión, para que ese poder retome su papel de contrapeso y no se convierta, como ha funcionado hasta el momento, en “oficialía de partes” donde pasan como trámites, proyectos definidos fuera del ámbito parlamentario.

Muñoz Ledo recordó algunas de las acciones impulsadas durante su estancia al frente de la Directiva en la Cámara, desde donde identificó un problema serio por atender.

“Se necesitan corregir los Parlamentos”

Tras recordar que su propuesta de nueva Ley del Congreso nunca se dictaminó en comisiones, advirtió que la Junta de Coordinación Política del recinto se convirtió “en un monstruito” que lamentablemente, logró “devorar” los trabajos en la Cámara, sometió a los legisladores impuso decisiones sobre la agenda parlamentaria y en materia administrativa.

Al afirmar que no existe instancia similar en ningún otro parlamento del mundo, aseveró que es en ese órgano de gobierno, donde también se define la agenda parlamentaria cuando ello debería quedar en manos de la Mesa Directiva, “se hacen los arreglos por debajo del agua”.

El congresista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) añadió que otra figura por corregir en el Congreso, son los parlamentos abiertos que si bien, convocan a una mayor participación ciudadana, no han servido para atender los planteamientos hechos a su amparo.

Cuando se trabaja “por línea”, se tiene “el cerebro dañado” y las orejas “no funcionan”, captan sonidos, pero no escuchan las voces a su alrededor, reclamó.

Prevenir el uso de los recursos públicos

A su vez, la actual presidenta de la Cámara, Dulce Sauri, identificó los pros y contras, así como las preocupaciones que despierta el ejercicio de la reelección legislativa.

Entre los principales retos de esa práctica, apuntó, “el principal es sin duda la urgencia de legislar sobe el tema. Enumero algunos aspectos claves a resolver: prevenir el uso de los recursos públicos que reciben las y los legisladores para el desarrollo de sus funciones de representación, para que no puedan ser empleados en el proceso de su reelección. Garantizar que las normas aprobadas para la reelección no impidan, disminuyan o desvíen el trabajo legislativo a realizar, en el último semestre de esta Legislatura”, manifestó.

Habló del riesgo de que la reelección, se utilice para formar “feudos legislativos” donde se “monopolicen” temas, la agenda parlamentaria, e incluso se acaparen recursos que maneja el recinto.

¿Qué ocurrirá en 2024?

Reiteró que en 2024, habrá reelección de diputados federales y también de senadores, por lo que urge establecer reglas claras en materia de financiamiento, para evitar desvío de los recursos asignados a la labor parlamentaria.

También pidió tomar definiciones sobre el alcance del fuero para legisladores en reelección y que pudieran tener sobre sus espaldas el peso de acusaciones, pero también estén en el umbral de la protección legal que implica el fuero.

Pidió establecer lineamientos para evitar que los congresistas en campaña por reelección, dejen de cumplir su labor parlamentaria; reglamentar debidamente el derecho a la reelección, para evitar que partidos políticos impiden el ejercicio de ese derecho para quienes les resulten incómodos.

Hay que establecer reglas para que congresistas en busca de la elección consecutiva, puedan librar trabas y filtros políticos impuestos por filias y fobias, y no sean marginados de participar.

La reelección, expresó, no es prerrogativa de los partidos, cuyas cúpulas no deberían tener el poder de decidir quién se reelige y quién no.