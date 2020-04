Reunión con Nahle para que explique alcances de acuerdo petrolero, demanda PRD

Escucha la nota:



La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, debe explicar a la opinión pública y a los diputados federales los términos e implicaciones del acuerdo con Estados Unidos, para reducir la producción petrolera en los términos que establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), planteó la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en a Cámara de Diputados, Verónica Juárez.

La congresista señaló que para ello, se solicitó formalmente a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro promover reunión virtual con la funcionaria federal.

“Podría salirnos más caro si recordamos la frase del abogado y político republicano estadounidense John Foster, en donde dice que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Es por eso que resulta urgente que en lo inmediato la secretaria de Energía explique al pueblo de México en qué términos se negoció. ¿Cómo se va a pagar esta ayuda?, ¿cómo, cuándo y de dónde se pagará el favor recibido por Donald Trump?”, sentenció la diputada Juárez Piña.

Se sumó a las críticas por la actitud retadora de la secretaria Nahle García ante los negociadores de la OPEP, e incluso consideró que podrían acarrear efectos negativos para nuestro país en el entorno internacional.

“Nos preocupa la actitud tomada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle en estas reuniones, ya que no atiende a las formas mínimas necesarias en la diplomacia para atender a los organismos internacionales. Y aunque pareciera que el resultado concreto va a beneficiar a México porque no hará el mismo esfuerzo que los demás países productores y obtendrá las ganancias de la recuperación esperada en el precio del crudo, se ha ganado México la desconfianza y hasta el encono con otros países. Basta tener presente lo que dijo el príncipe de Arabia Saudita, que el mundo no olvidaría lo que hizo México”, alertó.

En tanto, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval descartó efectos colaterales del convenio señalado, al afirmar que el convenio establecido será totalmente benéfico para el país.

“No, pues fue un excelente acuerdo, una excelente participación del Gobierno de México, y se le otorgó un gran respeto a la decisión política y a la propuesta que hizo el gobierno de nuestro país. Ahí, yo creo que es muy benéfico para México y en lo que sigue, México se irá instalando como un país proactivo en términos de generar propuestas, y no reactivo a partir de lo que se resuelva sin la participación de nuestro país”, argumentó el diputado Sandoval Flores.

Manifestó que no hay duda alguna sobre los beneficios de lo establecido entre México y Estados Unidos, y que no habrá afectación a la soberanía nacional.

No lastima de ninguna manera la soberanía nacional ni las finanzas públicas ni las decisiones políticas, aseveró, aunado a que nuestro país no le pidió nada al Presidente Donald Trump, sino que éste se ofreció a colaborar para evitar un “castigo” a los mexicanos.

Refirió que el diferendo con nuestro país en la OPEP, radicó en que ese organismo tenía contemplada una producción de petróleo nacional de más de dos millones de barriles diarios, y se pedía a México bajar la producción a partir de esa medida y no del millón 700 mil barriles diarios que se generan.