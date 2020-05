Reunión con Consar y Nafin, alista Comisión de Hacienda de San Lázaro

Escucha la nota:



La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados anunció que el próximo lunes 25 de mayo, llevará a cabo reunión virtual con el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Everardo Vela; y con el director general de Nacional Financiera (Nafin), Carlos Noriega.

En reunión virtual, la Junta Directiva de la Comisión señalada, también acordó citar a reunión el miércoles 27 de mayo, con el fin de revisar fichas técnicas y predictámenes de las iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, en materia de estímulo a la economía nacional, en el marco de la emergencia nacional por coronavirus.

La presidenta de la instancia parlamentaria e integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas, instó a los congresistas a analizar dichas propuestas sin ánimos partidistas ni políticos.

En particular, se pronunció a favor de que el trabajo parlamentario no pierda de vista el apoyo que requieren estados y municipios, y no se les ha brindado por parte de la Federación; también pidió valorar las peticiones de aplicar facilidades fiscales a ciudadanos y empresas, para poder enfrentar los efectos económicos de la pandemia por Covid-19.

En el encuentro, legisladores de mayoría y de oposición hicieron un recuento sobre las iniciativas de reforma propuestas, como los cambios a la Ley de Disciplina Financiera, para dar respiro a los estados y municipios frente a emergencias como la que vive el país en el tema sanitario.

De igual modo, analizarán peticiones para que la compra de medicamentos e insumos especiales para salud sean deducibles; se otorguen estímulos fiscales a usuarios de paneles solares y quienes impulsen las energías renovables; y dar estímulos fiscales a quienes apliquen y promuevan el reciclaje.

También valorarán planteamientos sobre el uso de los ahorros de los trabajadores en caso de emergencia; permitir que los estados contraigan más deuda para enfrentar los efectos del coronavirus; reactivar el crédito al campo; revisar la Ley de Coordinación fiscal; revisar los impuestos especiales a productos como bebidas azucaradas, alcohol, tabacos y comida chatarra, entre otros.