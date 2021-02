Resumen semanal de noticias, lo más leído en web

La detencio´n del exgobernador de Puebla, Mario Mari´n, por el "caso Lydia Cacho", genero´ mas de 30 mil menciones y 1.8 billones de impresiones. Al poli´tico se le buscaba desde hace casi dos an~os, por acusaciones de haber ordenado la detencio´n ilegal y tortura de la periodista Cacho en 2005.

Simpatizantes de Lydia Cacho expresaron su respaldo hacia la periodista, quienes -al igual que ella- esperan que la justicia mexicana haga su trabajo y no de carpetazo a este caso.

El mal funcionamiento de la plataforma implementada por el gobierno federal para realizar el registro de la poblacio´n al sistema de vacunacio´n, genero´ memes, quejas y burlas, ya que los usuarios no pudieron registrar a sus familiares au´n despue´s de varios intentos, lo que provoco´ el descontento de los ciudadanos, quienes expresaron que MORENA no sabe de tecnologi´a, ya que la pa´gina tiene inconsistencias o no estuvo bien disen~ada e implementada. Este tema genero´ ma´s de 30 mil menciones y 1.1 billones de impresiones.

Por otro lado, los usuarios que pudieron hacer el registro se ofrecieron para apoyar a quienes no pudieron en su momento registrarse en la pa´gina.

Fe´lix Salgado Macedonio resulto´ el candidato que ma´s votos obtuvo en la encuesta interna de Morena para elegir contendientes a gobernador para las elecciones de junio de 2021, a pesar de todas las acusaciones y sen~alamientos que hay en su contra y pasando por encima las advertencias de la Secretari´a de Mujeres del partido. Este tema genero´ ma´s de 20 mil menciones y 711 millones de impresiones.

Cuentas feministas hicieron uso de los hashtags #UnVioladorNoSera´Gobernador, #Ningu´nAgresorEnElPoder y #NiUnVotoAMorena para invitar a las ciudadanas a no votar por Salgado Macedonio. De paso, criticaron a MORENA por permitir que este tipo de personas tengan un lugar en su partido a pesar de los sen~alamientos de abuso o acoso sexual, y abuso de autoridad o violencia fi´sica.

La extradicio´n del empresario Alonso Ancira, acusado por lavado de dinero y relacionado con un presunto soborno a Emilio Lozoya para que Pemex le comprara la planta "chatarra" de Agronitrogenados.

Este tema genero´ 17 mil menciones y 1.3 billones de impresiones, al posicionarse entre los ma´s mencionados de la semana debido a la atencio´n y cobertura que le han dado los medios de comunicacio´n, periodistas, li´deres de opinio´n y especialistas en el tema, por lo que los usuarios orga´nicos no se han sumado a la conversacio´n.

La senadora Lilly Te´llez nuevamente atrajo la atencio´n de los cibernautas ya que el medio de comunicacio´n El Soberano indico´ que recibio´ fondos ili´citos de su cun~ado, Carlos Espinoza de los Monteros, los cuales proveni´an de "peleas de gallos, rifas aman~adas y dema´s juegos de azar", actividades realizadas en ferias de la empresa Representaciones Arti´sticas de Sonora. Esto causo´ que Lilly Te´llez fuera llamada #LadyPalenques, hashtag que se posiciono´ como trending topic durante algunas horas en di´as pasados.





La panista aseguro´ que el vocero de presidencia, Jesu´s Rami´rez Cuevas, fue quien financio´ este hashtag para atacarla, debido que en noviembre pasado ella presento´ un punto ante la Ca´mara Alta para que la FGR, el INE, la SFP, la UIF y la Fiscali´a investigara´n una probable realizacio´n de delitos y faltas administrativas por parte del vocero.

Esta semana en el AMLO´METRO DIGITAL se presenta una ligera variacio´n en el sentimiento neutral aunado a una sorpresiva disminucio´n de cinco puntos porcentuales en el sentimiento positivo y un ligero incremento de dos puntos porcentuales en el sentimiento negativo.

La conversacio´n se centro´ en temas relacionados con el manejo de la pandemia, asi´ como en la llamada reforma ele´ctrica de AMLO, y la propuesta para regular las redes sociales impulsada por legisladores de MORENA, la cual fue criticada como un acto de censura.