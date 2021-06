Resultados electorales 2021: Congresistas reconocen derrota

La diputada Lorena Villavicencio admitió que a su partido le faltó más empatía con los ciudadanos y por ello, tuvo resultados no favorables en la Ciudad de México.

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, algunos congresistas que buscaban mantenerse en la curul durante los próximos tres años y no lograron, tras competir este domingo 6 de junio, comenzaron a reconocer la derrota.

La poblana y primero diputada del Partido Encuentro Social (PES), luego integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nayeli Salvatori, admitió haber perdido el puesto en las urnas, frente al panista Humberto Aguilar Coronado.

“Los resultados de la elección no me favorecen. Agradezco a quienes con cariño, me apoyaron siendo candidata y diputada. Mi trabajo por la tierra que amo sigue porque lo necesitamos. Continuaré construyendo el país que anhelo para mi hijo y las generaciones que vienen detrás”, escribió la diputada Salvatori Bojalil, en su cuenta en la misma red social, @Naysalvatori.

📌Los resultados de la elección no me favorecen.

Agradezco a quienes con cariño, me apoyaron siendo candidata y diputada. 🙌🏻Mi trabajo por la tierra que amo sigue porque lo necesitamos. Continuaré construyendo el país que anhelo para mi hijo y las generaciones que vienen detrás. pic.twitter.com/amJhn6HAZk — Nay Salvatori (@Naysalvatori) June 7, 2021

Información relacionada: Elecciones México 2021: Resultados representan gran avance para la democracia, asegura PAN

“Felicito nuevamente a @Tigre_Aguilar_C por el triunfo, fue un honor competir contra él y estaré pendiente de su trabajo para sumar esfuerzos por las y los cholultecas”, agregó la congresista, que durante la Legislatura se hizo notar por sus publicaciones en redes sociales.

Felicito nuevamente a @Tigre_Aguilar_C por el triunfo, fue un honor competir contra él y estaré pendiente de su trabajo para sumar esfuerzos por las y los cholultecas. — Nay Salvatori (@Naysalvatori) June 7, 2021

Otro legislador de Morena que intentó, pero no refrendó el puesto en las urnas, fue el expresidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, desbancado por la cantante y actriz Rocío Banquells, postulada por la alianza “Va por México“.

La diputada Lorena Villavicencio admitió que a su partido le faltó más empatía con los ciudadanos y por ello, tuvo resultados no favorables en la Ciudad de México.

Villavicencio Ayala se pronunció a favor de hacer balances sobre lo que se hizo y se dejó de hacer, y revisar el tema de las “campañas sucias”.

“Entender, atender, replantear y seguir construyendo desde la cercanía y la empatía con la gente. Los hechos siempre son más elocuentes que las palabras, y me incluyó en mi propio balance y crítica. Las campañas sucias deben dejarse en el pasado, no abonan al entendimiento”, indicó en su cuenta en Twitter, @SLVillavicencio.

Entender, atender, replantear y seguir construyendo desde la cercanía y la empatía con la gente. Los hechos siempre son más elocuentes que las palabras, y me incluyó en mi propio balance y crítica. Las campañas sucias deben dejarse en el pasado, no abonan al entendimiento. — Lorena Villavicencio (@SLVillavicencio) June 7, 2021

Su compañero de fracción, Javier Hidalgo, quedó fuera, frente a la expanista Margarita Zavala; mientras que el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, perdió el voto frente al excandidato presidencial Gabriel Quadri.

“Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. La cuarta transformación sigue avanzando: ganamos 11 de 15 gobernaturas y somos mayoría en el congreso. Tenemos mucho porque sentir esperanza, este 2021 la transformación sigue adelante. ¡Qué nada nos detenga!”, escribió textualmente el diputado Hidalgo, en su cuenta en Twitter, @Javier_Hidalgo.

Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. La cuarta transformación sigue avanzando: ganamos 11 de 15 gobernaturas y somos mayoría en el congreso. Tenemos mucho porque sentir esperanza, este 2021 la transformación sigue adelante.

¡Qué nada nos detenga! — Javier Hidalgo (@Javier_Hidalgo) June 7, 2021

“En México, antes de ahora, la política era peor debido a la simulación mediante el engaño que no engañaba a nadie, pues todo se sabía. Era la hipocresía de un sistema por completo corrupto. http://pablogomez.org/wordpress1/”, escribió el diputado Gómez Álvarez, en su cuenta @PabloGomez1968.

En México, antes de ahora, la política era peor debido a la simulación mediante el engaño que no engañaba a nadie, pues todo se sabía. Era la hipocresía de un sistema por completo corrupto. https://t.co/VP5VCVEiSF — Pablo Gómez (@PabloGomez1968) June 7, 2021

La coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, también reconoció que las tendencias en la elección no le favorecen.

“Amigas y amigos, en principio quiero agradecer a quienes han confiado en el proyecto que he encabezado en esta elección que ha terminado. Decirles que de acuerdo a los resultados preliminares, estos no nos favorecen”, reconoció, tras recordar que este miércoles 9 de junio, se llevará a cabo el conteo definitivo.