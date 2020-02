Restos hallados que podrían pertencer a 43 normalistas, están contaminados

Escucha la nota:



Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión de Búsqueda, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibieron pocos avances en la investigación y búsqueda.

Entrevistado tras reunirse por espacio de 1 hora y media en Palacio Nacional, el abogado Vidulfo Rosales explicó que los restos hallados cerca de Iguala no han podido ser enviados a la Universidad de Innsbruck ya que estaban contaminados y eso ha complicado su análisis.

Información relacionada: Habrá decisiones judiciales en caso Ayotzinapa: Alejandro Encinas

“El tema que se puso hoy sobre la mesa es el que tiene que ver con el tema de la investigación y el tema de la búsqueda. Avances no hay muchos. Todavía no se mandan, están en un proceso de, sufrieron una infectación por estar en cuevas y todo eso y están en ese proceso, no pueden avanzar, están contaminados, hay que descontaminar para poder avanzar”, indicó.

Comentó que se acordó realizar reuniones mensuales con el presidente López Obrador, y se implementó un calendario para que el próximo encuentro se lleve a cabo el próximo 5 de marzo.