Responde SFP carta a Luis Videgaray sobre sanción

La dependencia a cargo de Eréndira Sandoval aseguró que “las cuentas que ocultó el ex servidor público en su declaración sí son cuentas bancarias”.

Tras la carta emitida por el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray en donde advierte que impugnara la sanción que lo inhabilita por 10 años para ejercer algún cargo público; la Secretaría de la Función Pública respondió que se defenderá por la vía legal.

#TarjetaInformativa 📰 Respecto de la carta compartida en redes sociales por el C. Luis “V” precisamos lo siguiente 🔗 https://t.co/AerjHmujAN pic.twitter.com/1Ik4tsaX0y — SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) June 8, 2021

Mediante una nota informativa, la dependencia a cargo de Eréndira Sandoval aseguró que “las cuentas que ocultó el ex servidor público en su declaración sí son cuentas bancarias, contrario a lo que él revela en su escrito.

“Sí contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar. La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados”, remarcó SFP.

Recordó que para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación.

“Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción”, sostuvo.

¿POR QUÉ SE LE INHABILITA?

De acuerdo con la dependencia que dirige Irma Eréndira Sandoval, el ex funcionario de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, Videgaray no acreditó la falta de veracidad de sus declaraciones patrimoniales durante tres años consecutivos.

Esos tres años corresponden al tiempo en el que Luis Videgaray se desempeñó como titular de Hacienda, es decir, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016.