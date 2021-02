‘Respeto’, pide AMLO ante críticas en EU a reforma eléctrica

El presidente de México dejó en claro que, ellos no se inmiscuyen en los asuntos de Estados Unidos.

Escucha la nota:



Cuestionado sobre el llamado de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, a que se brinde un ambiente de libre inversión y transparencia para que las compañías de su país continúen invirtiendo en México tras las reformas al sector eléctrico, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que “ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma; pues esta bien, porque también hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en un país, ese es un principio universal, pero debemos respetar en esta materia de el manejo de la política eléctrica”.

Información relacionada: Reforma eléctrica debe ser explicada a EU: Esteban Moctezuma

“Es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos, además sería violatorio de la Constitución”, subrayó el primer mandatario mexicano al preguntarle si el tema sería abordado en la reunión virtual que sostendrán el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Queremos que la democracia se convierta en una práctica cotidiana, en un hábito. Conferencia matutina. https://t.co/RdsEdN8d5a — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 26, 2021

Sin embargo, aunque consideró que “no es contradecirme y entrometerme”, el presidente de México agregó “nada mas de pasadita, para no meternos” que “son 28 mil millones de dólares que pagaron de más en Texas por la privatización de la industria eléctrica. De pura casualidad lo teníamos” justificó, López Obrador al haber expuesto en la pantalla de gran formato del Antiguo Salón Tesorería de Palacio Nacional, una nota del Wall Street Journal sobre las consecuencias de las recientes heladas en este estado de la Unión Americana.