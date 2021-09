Respalda dirigencia del PRI a Rubén Moreira señalado de obtener beneficios de Alonso Ancira

Alejandro Moreno dijo que las autoridades federales mencionaron a varias personas, por ello pidió que no se convierta en una persecución política.

Escucha la nota:



El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno expresó su respaldo al coordinador de los diputados del tricolor Rubén Moreira, quién fue señalado por la Presidencia de la República de recibir beneficios del empresario Alonso Ancira Elizondo junto con otros personajes del Partido Revolucionario Institucional.

Entrevistado en la sede nacional del PRI después de una reunión con periodistas, Alejandro Moreno dijo “que no los van a amedrentar“, por lo que cualquier asunto relacionado con este tema “tendría que atenderse en los tribunales”.

Información relacionada: INE confirma la multa de 28 mdp que se le impuso a MC

“Eso no nos va a desviar, no nos van a doblar ante nada; nadie, ni siquiera quien haya señalado, nosotros tenemos una ruta y nuestra ruta es cuidar y defender el interés del país, generar pesos y pesos y lo he dicho siempre, diálogo en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro con nadie; Rubén Moreira cuenta con todo el apoyo y confianza y todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional“, aseguró.

Alejandro Moreno dijo que las autoridades federales mencionaron a varias personas, por ello pidió que no se convierta en una persecución política porque “no lo vamos a permitir“.

Añadió que las instituciones no deben estar para amedrentar o para perseguir a ningún ciudadano; tampoco a partidos políticos o dirigentes opositores.

Comentó que no es nuevo que se utilice la conferencia mañana para amedrentar a los opositores, ya que “esto viene ocurriendo de 2018”.

El líder panista, insistió en que al gobierno federal le gusta litigar en los medios de comunicación, por lo que el PRI no va a permitir que esto suceda.