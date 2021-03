Resignificar masculinidad ayudará a combatir violencia de género

Escucha la nota:



La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó la importancia de resignificar la masculinidad hegemónica porque es el punto de partida y explicación de una gran parte de la violencia en contra de las mujeres en el país.

Durante la inauguración del curso en línea “Hombres contra la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños”, organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), destacó la necesidad de sensibilizar a los hombres en masculinidades alternativas e integrarlos a la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en Contra de las Mujeres y las Niñas.

Según el modelo de masculinidad hegemónica construido por la sociedad, detalló Sánchez Cordero, los hombres deben ser autosuficientes, fuertes, heterosexuales, hipersexuales, agresivos y deben tener el control y esto es el punto de partida de gran parte de la violencia en contra de las mujeres.

El diseño de este curso parte de la premisa de que la prevención de la violencia no solamente debe impulsarse en las leyes y en las políticas públicas, sino también debe fomentarse en las subjetividades sociales, “sin el acompañamiento de los hombres, sin el cambio de mentalidad de ellos, no podemos avanzar en la Estrategia Nacional contra las Violencias en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes, es en ellos en quienes debemos promover el cambio, son ellos los que deben estar conscientes y sensibilizados de que hay masculinidades alternativas para no tener una condición de violencia en contra de las mujeres”, concluyó.