Repunte Covid en niños no fue en escuelas sino en vacaciones: López-Gatell

Tras realizar enlaces desde Palacio Nacional a los centros de vacunación de refuerzo a personal educativo en Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó que se está aplicando la vacuna de refuerzo, “¡bien!

“Para que nos cuidemos y podamos seguir con las clases presenciales, porque no hay nada mejor que la escuela”.

“Es muy importante que estén abiertas las escuelas, cuidando desde luego a los niños niñas con el protocolo de salud, pero no olvidar que la escuela es el segundo hogar y muchos estudiantes sobre todos de nivel básico están muy contentos de estar de nuevo en las aulas”, apuntó.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que “al momento que se abren las escuelas surge la inquietud, de que las escuelas pueden ser un espacio en donde los contactos proliferen rápidamente”.

México tiene altos porcentajes de vacunación contra #COVID19 resultado de persuadir y no imponer. Conferencia matutina https://t.co/M0VQDOyKkb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 18, 2022

Esto es importante tenerlo en el contexto adecuado, no hay duda que donde pueda haber congregación de personas pueda haber contagios, pero si comparamos a las escuelas con otros múltiples espacios de uso público, donde concurren tanto personas adultas, niñas, niños como adolescentes, las escuelas no son de manera particular centros de contagio, subrayó.

Desde septiembre a diciembre, inclusive, “fue bajando el número de contagios en niñas, niños y adolescentes, conforme se reducía la epidemia”

Esto a pesar de que el 30 de agosto se abrieron las escuelas, es decir, “abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios durante ese periodo”.

Ahora tenemos un rebrote, un repunte de los casos COVID, fundamentalmente a expensas de la variante Ómicron y la pregunta natural es: ¿En las escuelas?, ¿porque se abrieron las escuelas? lo que nos muestra la evidencia es que ¡no!

Lo anterior porque el momento de repunte de la epidemia de COVID-19, también en menores de edad ocurrió en el periodo que estaban de vacaciones.

“Es decir, no fue por abrir las escuelas, donde empezaron los contagios fue durante las vacaciones”, remarcó el funcionario federal.

“El porcentaje de casos de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes, se ha mantenido estable a lo largo de toda la epidemia”

En tres categorías de edad: cero a cuatro; cinco a 11 y 12 a 17 años, el porcentaje se ha mantenido considerablemente estable siendo minoritaria la afección en esa población joven de niñas y niños comparado con el resto de la población.

La escuela no es el sitio en donde mayormente ocurren los contagios y de hecho, en el monitoreo conjunto que hacemos con la secretaría de Educación Pública, “vemos que una cantidad importante de los contagios de niñas, niños y adolescentes ocurrió fuera de la escuela”.

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez informó que han regresado al salón de clases dentro del ciclo escolar 2021-2022, 18.4 millones de alumnos y 1.7 millones de maestros.

Gómez Álvarez indicó que continúa la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para personal educativo en 10 estados; en 20 entidades ya concluyó la inmunización (con dosis de Moderna; solo en Baja California y en Colima con AstraZeneca).

Continua la vacunación en Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz; en Aguascalientes arrancará el proceso hasta el 18 de enero.