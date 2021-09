Repudio a participación del Presidente de Cuba en fiestas patrias, expresan panistas

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) repudiaron la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, invitado por el Presidente de la República, al Desfile Militar conmemorativo por los 211 años de la Guerra de Independencia en México.

En contraparte, la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se refirió al Presidente Andrés Manuel López Obrador como un “humanista”, al haber invitado a los festejos patrios a su homólogo cubano y demandar el fin del bloqueo del régimen norteamericano a la isla caribeña.

En primera instancia, en redes sociales y por separado, la diputada Mariana Gómez y el diputado Jorge Triana advirtieron que la participación del mandatario cubano al que llamaron “dictador” y “cancerbero”, en los festejos por la Independencia en el país es “una humillación” para la democracia mexicana, y una muestra de autoritarismo.

“En Cuba hay REPRESIÓN. En Cuba NO hay LIBERTADES. En Cuba hay PRESOS POLÍTICOS. En Cuba hay TORTURAS. En Cuba NO hay DEMOCRACIA. ¡Solidaridad con el pueblo cubano! #PatriaYVida”, escribió la diputada Gómez del Campo, en su cuenta en Twitter, @marianagc.

A su mensaje, agregó un video donde invitó a usuarios de redes sociales a utilizar la etiqueta con la frase “Patria y Vida”, en señal de condena al gobierno del Presidente Díaz-Canel

“La participación del dictador cubano en nuestros festejos de Independencia es una humillación para la democracia y para todos los mexicanos. Que quede claro, Díaz-Canel es una persona non grata en nuestro país, ¡no es bienvenido! Toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano que ha sido reprimido por un régimen dictatorial por más de 60 años. En Cuba no hay libertades, no hay democracia, ni los cubanos ni los mexicanos nos merecemos esta burla”, sentenció la legisladora.

También criticó que después de la ronda de Diálogo Económico de Alto Nivel llevada a cabo entre México y Estados Unidos, el Primer Mandatario haya tenido la “ocurrencia” de lanzar un discurso de provocación al gobierno norteamericano, exigiendo el cese del bloqueo a Cuba.

“Y hoy se le ocurre al inquilino provocar con su discurso al gobierno norteamericano… ¿Real? ¿En medio de una negociación? ¿Qué opinan?”, cuestionó la diputada Gómez del Campo

“El presidente basa todas sus acciones en simbolismos. El agasajo al cancerbero de la dictadura cubana, y la marcha de soldados del régimen castro-chavista venezolano, NO son casualidad. @lopezobrador_ esta retando a su propio país, exhibe con descaro, hacia dónde nos lleva”, apuntó textualmente el diputado Triana Tena, en su cuenta en Twitter, @JTrianaT.

En tanto, la diputada Alavez Ruiz destacó el discurso del Jefe del Ejecutivo Federal, y utilizó la etiqueta “BienvenidoDíazCanel“, para celebrar la estancia de ese mandatario en el territorio nacional.

“Presidente @lopezobrador_ llama a EU a levantar bloqueo contra Cuba y reconoce autonomía y dignidad del pueblo hermano por defender su derecho a vivir libres”, relató la congresista federal en su cuenta en Twitter, @ALEIDAALAVEZ.

Insistió en que el discurso del Presidente López Obrador sobre la fraternidad universal, es propio de un “humanista”.

“#BienvenidoDíazCanel, Presidente de Cuba. México y Cuba, dos pueblos hermanados por el cariño y la solidaridad. #UnidadLatinoamericana”, agregó la diputada Aleida Alavez.