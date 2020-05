Reportan aumento del 160 % en casos de dengue en el país

Escucha la nota:



La Secretaría de Salud registró en la última semana 148 casos de dengue en el país, de los cuales 33 presentaban signos de alarma y eran considerados graves.

En lo que va del año, se reporta un incremento de 160 por ciento en la incidencia de casos, al sumar dos mil 925 contagios de dengue y 11 defunciones, en contraste con los mil 827 que se registraron en 2019.

Información relacionada: Casos de dengue aumentan 167% en México: SSa

Hasta la semana 19, la Dirección General de Epidemiología reporta que las entidades con mayor incidencia de casos confirmados de dengue son Nayarit, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Colima.

Además, se han notificado 82 defunciones probables de dengue, de las cuales 11 se confirmaron, de ellas cuatro ocurrieron en Tabasco, dos en Colima, dos en Oaxaca, y una en Nayarit, Veracruz y Yucatán.

La Secretaría reporta 9 mil 73 casos estimados de dengue en el país, por lo que llama a la población que en esta época de lluvias use ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo, no exponerse a la picadura de los moscos, usar repelente y pabellón o tela que cubra la cama por completo, instalar mosquiteros en puertas y ventanas, no acumular basura ni recipientes donde se acumule agua, lavar constantemente contenedores de agua, así como tinacos y cisternas, utilizar larvicidas para eliminar larvas de mosco y usar insecticidas especiales.