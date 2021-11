Reportan aumento de alcohol y drogas durante pandemia

De acuerdo con la encuesta realizada por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, de marzo a octubre de 2020, en la cual participaron más de 17 mil personas de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Durango y Estado de México, 35.8 de los consultados consumía alcohol; 32.5 por ciento, tabaco; 24.6 por ciento, drogas ilegales; y 14.6 por ciento, medicamentos sin prescripción, indicó Jacqueline Cortés Morelos, de la Facultad de Medicina de la UNAM.Además, 39.4 por ciento de los participantes dijo sentirse estresado, 20.8 por ciento angustiado y 17.2 por ciento desesperado debido al confinamiento.

En la encuesta, apoyada por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones, se indica que 15.3 por ciento refirió sentirse deprimido.Aunque hay subregistro, Cortés Morelos subrayó el aumento en el consumo de alcohol.Debido a las pérdidas humanas por la pandemia, en el mundo se incrementó el número de casos de trastornos de ansiedad, depresión y uso de componentes tóxicos, comentó.

En la conferencia “Salud mental vs trastorno psiquiátrico”, en el ciclo Educación para la Salud del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), la médico cirujano agregó que quienes perdieron a miembros de la familia en poco tiempo, desencadenarán enfermedades depresivas o trastornos de ansiedad, pero también ha habido en la pandemia un aumento en el trastorno por usos de sustancias, sobre todo en las personas que consumen alcohol de manera crónica”.

Para enfrentar este tipo de situaciones, especialmente las relacionadas con la depresión, la integrante del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina recomendó fortalecer cuatro aspectos claves de la personalidad: autoconcepto, autoimagen, autoconfianza y autoestima.

Reconoció que debido a la emergencia sanitaria es difícil poner límites y reglas, pues en la actualidad la pareja, familia, trabajo, esparcimiento y sociabilización están en un mismo lugar, y se labora más, sin horarios ni límites.

Hoy lo común es recibir a deshoras de la noche o demasiado temprano avisos de juntas, trabajar en fin de semana o días festivos, lo que genera estrés constante, desgaste, cansancio; las personas deben aprender a poner límites, acotó.

“Muchas veces cuando las personas en su salud mental no se encuentran muy bien y sus emociones como la tristeza o la angustia lo hacen sentir con falta de autoconfianza, esto merma su autoconcepto respecto a su inteligencia y se ponen metas por debajo de lo que podrían alcanzar, porque piensan que en un momento dado no son tan inteligentes y no lo van a lograr, cuando realmente no es así, y a la hora de ver las evidencias menos.

A veces hay personas que llegan a tener promedios de nueve y consideran que no son tan inteligentes”, concluyó la también experta en Terapia de Pareja.