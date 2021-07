Rehabilita IMSS a paciente que sufrió quemaduras por descarga eléctrica

Escucha la nota:



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló los avances satisfactorios en un paciente que sufrió quemaduras en su cuerpo debido a una descarga eléctrica.

Oscar “N” se ha rehabilitado en un 90% a de las quemaduras que sufrió por descarga eléctrica en 2017.

“Llegó con secuelas muy severas en todo el cuerpo, tenía adherida la barbilla al pecho que le impedía extender el cuello”, refirieron Daniel Ponce Franco y David Peralta Conde, médicos especialistas en cirugía plástica y reconstructiva del IMSS.

Actualmente Oscar “N” se atienden en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología, en Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México.

El paciente de 41 años, puede extender y girar su cuello sin mayor problema, mejoró su calidad de vida para poder comer, deglutir, girar o incluso hacer actividades como correr en una posición más derecha.

“A casi cuatro años de la lesión, el resultado es muy espectacular, él se ha rehabilitado muy bien. Todavía tenemos algunas correcciones que hacer para que se libere un poco más la zona de tensión que existe en el cuello y en una parte de la axila y así tenga mejor función”, explicaron los médicos.

Un atleta que volvió a vivir

Oscar “N” gusta de correr en los maratones de la Ciudad de México desde los 12 años de edad.

“Cuando el doctor me hizo mi cirugía, yo pensaba que la verdad ya no iba a correr en un maratón. Por eso estoy muy agradecido con él y todo el equipo de aquí porque gracias a ellos soy una persona que todavía puedo funcionar”, expresó.

Refirió que sin el apoyo de los médicos que lo atendieron en el IMSS “sería una persona inservible; gracias a mi familia y a los doctores quienes me alentaron y estuvieron al pendiente de mí”.

Oscar aseguró que algo que le ayudó mucho fue que tras la operación corrió uno de los maratones que se realizan en la Ciudad de México cada año.

“Los médicos me dijeron no era muy recomendable por la operación, que tenía muy poco tiempo y que podía tener complicaciones, pero que si yo me sentía apto y tenía la fuerza de voluntad para hacerlo, que lo hiciera”, concluyó.

El IMSS celebró este avance luego de las lesiones presentadas a consecuencia de la descarga eléctrica que dejo quemaduras en todo su cuerpo.