Regreso a clases presenciales con todo el Sistema Educativo Nacional: SEP

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, reiteró que el regreso a clases presenciales se realizará con base en una estrategia nacional integral.

En dicha estrategia participan los gobiernos de las 32 entidades del país, los sindicatos del sector, asociaciones de padres de familia, universidades y distintas instituciones como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).

Regreso a las aulas será de acuerdo a recomendaciones sanitarias

Al participar en la conmemoración del 85 aniversario de la Fundación de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), la funcionaria insistió en que el reinicio de clases presenciales será atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Detalló que la SEP trabaja en la organización institucional para el retorno a las aulas, por lo que llamó a participar en este esfuerzo a los distintos actores del Sistema Educativo Nacional.

En este proceso, agregó la titular de la SEP, se considera en todo momento las medidas preventivas que impone la pandemia, así como los avances en la Estrategia Nacional de Vacunación, particularmente, en la inoculación de maestros, personal administrativo y de apoyo, de instituciones públicas y particulares de todo el país.

Regreso a clases presenciales: AMLO reitera que será en agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en agosto próximo, el nuevo ciclo escolar se abrirá con regreso clases presenciales.

“Yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría este pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a las aulas por el bien de los niños”.

Por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, enfatizó el Jefe del Ejecutivo federal.