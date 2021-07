Regreso a clases presenciales: AMLO reitera que será en agosto

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en agosto próximo, el nuevo ciclo escolar se abrirá con regreso clases presenciales.

“Yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría este pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a las aulas por el bien de los niños”.

Opositores en contra del regreso a clases presenciales

Por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, enfatizó el Jefe del Ejecutivo federal.

Tras reclamar que sus opositores “ya empezaron a hacer campaña porque se montan en cualquier asunto siempre y cuando sea para llevarnos la contraria”.

Ya van a decir cómo vamos a empezar si las escuelas están abandonadas; pues sí, llevan mucho tiempo cerradas, ¡pues vamos todos a limpiarlas, demandó.

“Hay como una postura de que no haya regreso a las aulas, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales”.

Advirtió el presidente de México al criticar los resultados de sondeos de opinión donde la mayoría dice ‘no regreso a aulas’ qué es eso, recriminó.

¿Cuándo vacunarán a los niños?

—“Es por la falta a la vacuna a los menores”, le señalaron en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

—“Pero eso es en todo el mundo. Vamos a suponer como dicen los abogados, ‘aceptando sin conceder’ de que es porque no están vacunados los niños, en el mundo no están vacunados los niños.

-México junto con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas, reclamó.

La próxima semana acudirá asistirá al mensaje matutino del Ejecutivo federal, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para explicar el plan del regreso a clases presenciales.