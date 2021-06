Regreso a clases: Pide UNPF y Alianza de Maestros a AMLO agilizar vacunación

El director general de la Alianza de Maestros y coordinador de Misión Rescate México, Carlos Aguirre, puntualizó que no era conveniente un regreso a clases presenciales “experimental”.

Con el objetivo de tener un verdadero regreso a clases presenciales en el país, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la Alianza de Maestros pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador acelerar el proceso de vacunación y dejar de lado el encono y la polarización tras el pasado proceso electoral.

En conferencia de prensa, el vicepresidente de la UNPF, Luis Arturo Solís, consideró que el jefe del Ejecutivo Federal debe dar prioridad a la discusión sobre el derecho que tienen todos los mexicanos para ser vacunados.

“Que la vacunación de los mexicanos se dé de forma masiva, se dé cuidando los derechos humanos de todos aquellos que vamos a ser vacunados o que ya tuvimos una dosis y que se ponga en el centro de esa responsabilidad del gobierno federal, ya pasaron los tiempos electorales, ya se terminaron las elecciones y yo creo que el señor Presidente debe de dejar a un lado el encono que se está plasmando como sociedad, yo creo que debe tomar esto como una prioridad”, declaró.

UNPF rechazan el Semáforo Verde

Reprochó que los gobiernos de la Ciudad de México y de otros Estados hayan decretado semáforo epidemiológico en verde sin sustento científico y estadístico, lo cual derivó en una baja o casi nula asistencia en las escuelas pese a que el llamado de regreso a clases presenciales fue voluntario.

“Entonces pues no existe el semáforo verde en la Ciudad de México no están dadas las condiciones para un regreso a clases seguro presencial, ante las situaciones que se dieron durante la semana en Ciudad de México aunado de que también en esta infección de alumnos hubo una infección de un docente pues genera incertidumbre y entonces vemos la reacción que existe por parte de padres de familia y directivos en el Estado de México de no atender el llamado a un regreso a clases aunque este haya sido voluntario”, expresó.

No al regreso a clases ‘experimental’

En tanto, el director general de la Alianza de Maestros y coordinador de Misión Rescate México, Carlos Aguirre, puntualizó que no era conveniente un regreso a clases presenciales “experimental”.

Cuestionó que si bien se detectó a algunos alumnos enfermos de Covid-19 que presentaron síntomas, qué pasará con quienes son asintomáticos.

“Eso fue en el caso de los chicos detectados, qué va a pasar con los asintomáticos y si además consideranos que el grueso de está población que regresa a clases todavía no ha sido vacunado, es decir, tenemos un serio problema y tenemos que realizar una serire de protocolos que garanticen el regreso, que existan las condiciones en las instalaciones y sobre todo en toda la mecánica de traslado y de captación y aceptación de los alumnos dentro del plantel y la dinámica interna antes de pensar en que ingrese y regresen de manera presencial”, señaló.

Por último ambas organizaciones hicieron un llamado a autoridades educativas federales y locales, así como a los padres de familia para que haya conciencia de tener un buen regreso responsable a clases, en donde se tomen en cuenta a todas las voces.