Regreso a clases: Niños y adolescentes aún pueden participar en consulta virtual

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se sumó a la promoción de la Segunda Consulta Virtual a menores de edad de toda la República, denominada “Caminito de la Escuela”, con el fin de conocer lo que piensan sobre el regreso a clases, en medio de la tercera ola de Covid-19.

La Consulta lanzada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), arrancó el pasado 5 de julio, estará vigente hasta el 31 de julio próximo.

Ello, a petición de los secretarios ejecutivos de los SIPINNA estatales.

¿Cómo responder la encuesta?

Entre otras preguntas, niños y adolescentes de 5 a 17 años pueden responder por internet, si quieren o no regresar a clases en la escuela.

Lo anterior, a través del cuestionario de menos de 15 preguntas, en el que no es necesario poner el nombre o apellido del menor de edad.

La consulta incluye preguntas con distintas opciones de respuesta sobre cuáles son las dos cosas que harían felices o harían tristes a los alumnos con el regreso a clases.

Se les presentan como opciones de respuesta, para decir si serían felices o se pondrían tristes al regresar a clases: el tener que salir de casa para ir a la escuela; dejar de usar la computadora, la televisión y el celular para seguir las clases en casa.

También que los maestros les den clases en el salón; no aprender bien lo que se enseña en las clases; hacer cosas distintas como deportes, dibujar, música; y que sus papás se preocupen por que están en clases.

Sobre las dos cosas que más les preocuparían y lo que menos les preocuparía a los menores de regresar a la escuela.

A esos cuestionamientos, las opciones de respuesta son: que las personas no usen cubreboca; que los alumnos y quienes estén en la escuela enfermen de coronavirus; que la escuela vuelva a cerrar.

Así como que no se puedan juntar o abrazar con los amigos; que no puedan jugar; y que sus padres no los dejen volver a la escuela.

En la consulta también podrán participar niños de 3 a seis años de edad, enviando un dibujo en el que expresen lo que piensan del regreso a clases presenciales, como impulsa el Gobierno Federal.

Segob llama a responder consulta

Gobernación recalcó que la consulta “Caminito de la Escuela” fue formulada por la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, pero se ha hecho extensiva a todos los estados de la República.

Detalló que la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA, Constanza Tort San Román, señaló que el ejercicio es sumamente relevante para conocer la opinión de los niños y adolescentes sobre el inminente regreso a clases.

Indicó que la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los SIPINNA a nivel estatal, acordó solicitar la ampliación del plazo para que más infantes puedan responder.

Las autoridades de Gobernación no aclararon si los resultados de la consulta virtual serán vinculantes, es decir, si serán tomados en cuenta o no por las autoridades federales, estatales y municipales, en la decisión sobre el próximo regreso a clases.