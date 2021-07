Regreso a clases debe de ser gradual, no voluntario: ANPEC

Escucha la nota:



Frente a la tercera ola de contagios por el Covid 19 que ha provocado un estado de alerta prácticamente en todo el territorio nacional, el regreso a clases debe ser gradual, voluntario, con presencia escalonada para garantizar la sana distancia y no por decreto, afirmó el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) Cuauhtémoc Rivera.

El líder de Anpec señaló que los argumentos suenan “huecos y bofos” de quienes insisten que la tercera ola contagia pero no mata.

Dijo que son afirmaciones vanas que difieren con la realidad, como la de la deserción de cerca de 5 millones de estudiantes por el Covid.

Escuelas no cumplen con servicios básicos

Además recordó que de las 230 mil escuelas públicas de educación básica que hay en México 27% no tiene agua; 17% no tiene drenaje ni sanitarios; 30% carece de luz, por corte o robo de cableado; 78% no tiene internet; 90% no tiene internet en los salones de clases; y sólo 51 mil escuelas, han sido beneficiadas en alguna forma por el programa “La Escuela es Nuestra”.

Se necesitan planteles rehabilitados

En este sentido, Cuauhtémoc Rivera, sostuvo que volver a clases exige un programa nacional de rehabilitación y mantenimiento de los planteles, con techo presupuestal similar o mayor al que se le asigna al rubro de seguridad.