Tras la confirmación que hizo la SEP sobre el regreso a clases presenciales en todo el país, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) lamentó la falta de coordinación entre las Secretarías de Educación Pública y Salud para garantizar que el retorno a las aulas sea seguro para las comunidades escolares.

En conferencia de prensa, Luis Arturo Solís, Vicepresidente de esta organización, expuso que si bien es responsabilidad de la SEP garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes, también lo es que se den las condiciones sanitarias en las escuelas.

“Vemos muy lastimosamente que entre las autoridades federales, en este caso la Secretaría de educación pública y la Secretaría de salud no hay una coordinación para ello”, expuso.

Declaró que “en función de esto seguiremos haciendo la insistencia y seguiremos señalando que la Secretaría de educación pública tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de la educación de nuestros hijos pero también tiene que garantizar la salud de los mismos en los planteles públicos”.

Piden regreso a clases responsable

En este sentido, demandó que el regreso a las escuelas sea responsable y se considere la realidad que estamos viviendo en esta tercera ola de la pandemia.

Asimismo, refirió que cada padre de familia que decida enviar a sus hijos a los planteles educativos debe ser corresponsable y por ello exigir a las autoridades que cumplan con su parte.

“Aquel padre de familia que no esté de acuerdo en mandar a sus hijos porque considera que en este momento, y así lo he reiterado, estamos en el momento más álgido en la pandemia, sí y no voy a hacer caso omiso y tampoco voy a cerrar los ojos, pero es la responsabilidad social que cada padre tenemos y en función de ello es la actuación que vamos a tomar”, explicó.

“Nosotros como unión Nacional de padres de familia no vamos a dejar de exigir a la autoridad que cumpla con su obligación”, indicó.

Luis Arturo Solís concluyó que una verdadera educación de calidad, considerada como actividad esencial, requiere de un mayor compromiso y presupuesto que se vea reflejado en escuelas con infraestructura adecuada, con servicio de luz, agua potable, acceso a internet y programas viables de mejora y calidad para un mejor regreso a clases.