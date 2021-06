Regreso a clases 2021: SEP descarta riesgos por Covid-19 para estudiantes

Delfina Gómez, titular de la SEP, reconoció que algunos sectores de la comunidad educativa perciben que no existe la suficiente preparación.

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, rechazó que la salud de los estudiantes se ponga en riesgo a consecuencia del regreso a clases 2021.

Lo anterior, luego de que se reportara el primer caso de Covid-19 en un alumno de una secundaria de Tláhuac.

Durante su visita al Jardín de Niños CELIC ubicado en Tlalpan, la funcionaria reconoció que si bien algunos sectores de la comunidad educativa perciben que no existe la suficiente preparación y las condiciones para el retorno a las aulas, ante una pandemia, argumentó, “no podemos estar del todo al 100”.

Regreso a clases 2021 y ¿nueva normalidad?

“Si hay esta, no de todos hay algunas percepciones en donde dicen que quizás todavía no estamos preparados o no se tienen las condiciones adecuadas para regresar”.

“Yo les quiero comentar que no podemos estar del todo al 100, seguros de si se tienen o no las condiciones porque yo insisto estamos ante una situación de pandemia que todos estamos precisamente intentando conocer e intentando adaptarnos a esta nueva normalidad”, expuso.

En este sentido, la responsable de la política educativa nacional convocó a las escuelas y maestros que decidieron mantener actividades a distancia a regresar, pues incluso, señaló, es una recomendación que recibió la SEP del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de Derechos Humanos.

Asimismo refirió que el caso de Covid-19 reportado ayer fue detectado en la familia del menor, como parte de este primer filtro que se implementó para el regreso a clases presenciales.

Unicef recomienda clases presenciales

“Invitamos a las escuelas que todavía tienen ese ese temor, a nuestros maestros a que lo hagamos, vale la pena, por parte de Unicef por parte de derechos humanos nos hacen esa recomendación de que los niños ya tienen que ingresar”.

“Si hemos tenido casos y eso también agradezco mucho la honestidad que ha tenido esta autoridad local de decir que se han presentado casos de Covid-19, si cabe aclarar que no ha sido en la situación de la escuela sino que los padres de familia que también lo reconozco y lo agradezco al momento de qué ellos empiezan a ver un síntoma inmediatamente hablan a las autoridades escolares”, indicó.

Gómez Álvarez informó que en el país alrededor de un millón de alumnos, desde preescolar hasta nivel superior, abandonaron sus estudios a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Pero, tan solo en la Ciudad de México más de 80 mil estudiantes participaron en el Regreso a clases 2021, en las que tuvieron las medidas sanitarias ante el Covid-19.