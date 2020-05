Regreso a aulas incluirá filtros de revisión a alumnos: SEP

Escucha la nota:



La conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia a 70 días de su implementación no implica que todas la actividades se reanuden el próximo lunes, pues el semáforo se mantiene en color robo y ello implica que solo pueden llevarse a cabo las actividades esenciales, a las que se suman los sectores de la construcción, automotriz y minería, recalcó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Volver a la nueva normalidad no quiere decir, como antes, no quiere decir salir a la calle, que quede clarísimo esto, no es que a las cero horas del lunes 1 de junio ya se puede salir a la calle a las activas normales, tampoco es que comercios, negocios, empresas pueden abrir, no, no, no, no, donde hay semáforo rojo tal como está estipulado en el lineamiento que se publicó o el acuerdo o el acuerdo secretarial que se publicó el 15 de mayo sólo pueden estar en función las actividades esenciales, solamente”, enfatizó.

Al presentar el informe diario de la epidemia de Covid-19 en México, el funcionario informó que los casos confirmados en el país suman 87 mil 512, de los cuales 16 mil 486 están en activo, además de 9 mil 779 defunciones.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS informó que 17 mil 854 empresas de los sectores de la construcción, minería y transporte, tramitaron su permiso ante la institución a partir del próximo lunes, actividades que se llevarán a cabo con distintas medidas de protección e higiene para evitar contagios de Covid-19.

Asimismo el funcionario pidió a las compañías mantener, en la medida de lo posible, el trabajo a distancia.

“Y algo que sigue siendo muy importante, seguir facilitando el trabajo de distancia, no solamente para los trabajadores que son grupos vulnerables también en la medida de lo posible trabajo administrativo o que se puede hacer en casa o incluso trabajo a distancia en un mismo centro de trabajo, es algo a lo que también debemos acostumbrarnos”, indicó.

En tanto, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, expuso que el regreso a las aulas se hará bajo un protocolo que incluirá filtros de revisión de los alumnos, capacitación para llevar de manera correcta las medidas de higiene y sana distancia, sanitización, el uso obligatorio del cubrebocas o pañuelo, además de que en caso de que se registre un contagio, la escuela se cerrará temporalmente por 15 días.

“Que con un solo caso de contagio de cualquier persona de la escuela, sea niña o niño, sea maestra o maestro, sea personal que trabaja en la escuela, se cierra la escuela el tiempo que nos diga la Secretaría de salud que sea pertinente para saber que ya no hay peligro en volver”, puntualizó.

El responsable de la política educativa nacional refirió que durante el periodo en el que se llegara a cerrar un plantel, los estudiantes continuarán sus actividades en casa con el apoyo de sus libros de texto.