Reformas de Morena en materia de amparo, con dedicatoria especial de AMLO: PRD

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados advirtió que la reforma a la Ley de Amparo promovida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, tiene clara dedicatoria a los jueces que están emitiendo fallos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, recientemente aprobada en el Congreso.

También contra funcionarios como los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que se han inconformado por las normas en materia de remuneraciones de los servidores públicos, subrayó la coordinadora Verónica Juárez.

Los congresistas de la mayoría, siguen siguiendo los dictados de Palacio Nacional, lamentó.

Agregó que los cambios señalados también tienen como fin inhibir a quienes, en el ámbito político, económico y social, buscan defender sus derechos y reclamar actos de la autoridad federal, a través de la figura del amparo.

“En las que sin lugar a dudas tienen una dedicatoria y que es una actitud de atender lo que al Presidente se le vaya ocurriendo o vaya opinando, es decir, están con esto finalmente haciendo lo que se dice desde Palacio Nacional. Y en este caso lo que se pretende es por una parte, impedir que proceda el amparo en casos que tengan que ver con remuneraciones, entonces tiene una dedicatoria”, apuntó la congresista.

Van dirigidas a juzgadores y contra quienes están impugnando decisiones en materia de política energética y eléctrica, como la reforma que da preferencia a lo generado en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de otros productores nacionales y extranjeros; y someterá a revisión y revocación permisos y contratos en la materia, remarcó.

Juárez Piña aseveró que esas iniciativas buscan “torcer” la ley en materia de amparo y quienes buscan defender sus derechos frente a actos de autoridad, no lo hagan y queden en la indefensión.

Quienes serán perjudicados con las iniciativas para frenar las suspensiones en procesos de amparo, cuando se trate de disposiciones que promueven el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, normas en materia de remuneraciones de los servidores públicos y austeridad republicana, serán los ciudadanos, aseveró la congresista.

Por eso, las iniciativas presentadas por al menos dos congresistas de la fracción mayoritaria, también resultarán inconstitucionales, ya que restringen derechos consagrados en la Carta Magna.

Calificó como muy grave, que el Primer Mandatario haya advertido que si los amparos contra la reforma eléctrica siguen prosperando, propondrá reformar el texto constitucional, para adecuarlo a sus consideraciones personales y políticas.

Con ello, el titular del Ejecutivo viola la división de poderes, al amagar a los integrantes del Poder Judicial, y al ordenar lo que se aprueba o no en el Palacio Legislativo de San Lázaro; también rompe con el Estado de Derecho, al promover reformas a la Constitución y a las leyes generales, si sus contenidos no le gustan y no se adaptan a sus consideraciones particulares.

“Es otra muestra de que estamos ante un gobierno autoritario”, alertó.