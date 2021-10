Reforma que busque cambiar nombres, es una reforma miope: INE

Escucha la nota:



El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que una reforma electoral que sólo tenga como propósito cambiar los nombres de ciertas personas, es una reforma miope que estará destinada al fracaso.

Al participar en el XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales, el funcionario externó su preocupación por el hecho de que las reformas que se impulsan actualmente no tienen claridad sobre qué es lo que se quiere cambiar.

“Se ha hablado mucho de reformas, veo con preocupación, y es una postura personal, que en las reformas no hay claridad respecto a qué es lo que se quiere cambiar o más bien, sí hay claridad respecto de lo que se quiere cambiar, pero cuando una reforma está hecha para cambiar ciertos nombres de ciertas personas que ocupan ciertas funciones, me parece que es una reforma miope.

“Lo que sí es cierto, es que, si una reforma no se hace, haciendo un balance y un diagnóstico de lo que hoy tenemos, de las bondades de los que hoy tenemos y de las áreas de mejora, es una reforma condenada al fracaso”.

Tras reiterar que en nuestro país la democracia no inició en el 2018, Córdova Vianello hizo un llamado a cuidarla porque si bien no se construyó en un día, si se puede acabar en unos cuantos días.

“La democracia no se construyó en un día, pero si se puede acabar en un día si no se le cuida, ejemplos en la historia los hay muchos, la democracia no nos va a resolver los problemas que lamentablemente nos aquejan, no, no en automático, pero sí es la mejor manera para enfrentarlos en un régimen de respeto al derecho y a las libertades.

“A la democracia hay que cuidarla y vale la pena hacerlo”.

Finalmente, el titular del INE refirió que el camino para buscar justicia no es boicoteando las elecciones, ya que ello puede llevar a alimentar las pulsiones autoritarias que hacen nugatorio el Estado de Derecho.