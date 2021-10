Reforma eléctrica no aumentará contaminación: AMLO

Cuestionado en Yucatán sobre las advertencias en la víspera del Departamento de Energía de Estados Unidos, de que habría un aumento del 65% en las emisiones de carbono y del 54% en los costos de la electricidad sí se aprueba la reforma en materia eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que, “con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México”.

“Acabo de enviar una carta al presidente estadounidense Joe Biden para fijar nuestra postura en la lucha que él encabeza junto con John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global; estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias”, acotó López Obrador tras aclarar que se dará a conocer el contenido de la carta a Joe Biden hasta que tenga la certeza de que ya ha sido leída por su homólogo estadounidense.

—“¿Diría que es falso que se vayan a disparar las emisiones de carbono?, se le cuestionó desde el hangar de la Base Aérea Militar número 8, en Mérida, Yucatán.

—“¡Es falso!”, dijo López Obrador.

—“¿Y que se vaya aumentar de una manera es importante el costo de la producción eléctrica?”, se le insiste. —“Es falso y no suena lógico, suena metálico; lo que no suena lógico suena metálico”, responde.

—¿Advierte preocupación por parte de sectores de Estados Unidos…? Se le preguntaba cuando el mandatario mexicano atajó:

—“Ninguna preocupación… La preocupación es… de los que mandaban antes, los que tenían tomado el gobierno y gobernaban de manera facciosa… no les gusta la reforma energética porque yo he hecho el compromiso de que no aumente el precio de la luz para la gente, pero ya no podemos seguir manteniendo subsidios a las grandes corporaciones”.

“Tienen por ejemplo sus ventiladores para generar energía eólica en el Istmo, pero ese ventilador, ese generador, es de Bimbo, es de Oxxo, es de Walmart… y no solo no pagan por la transmisión; como no siempre hay aire, como también no siempre hay sol para las celdas solares, tiene que haber un refuerzo para esa energía eólica y ¿quién les apoya cuando no producen? pues las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, las hidroeléctricas y ese gasto, no se les carga a las empresas particulares nacionales y extranjeras”, agregó el titular del gobierno federal.

—“Entonces desde su punto de vista, ¿no hay ninguna preocupación legítima por esta reforma eléctrica?”, se le pregunta.

—“¡Ninguna! Es tan irracional lo que hicieron estos corruptos, que la producción de energía más barata y limpia es la que se genera en las hidroeléctricas… No hay ninguna contaminación… (pero) no pueden utilizarse todas las turbinas porque… suben primero la energía que producen las empresas extranjeras… y ¡no consideran energía limpia la que se produce en las hidroeléctricas! ¡Así la transa! ¡De ese tamaño fue la transa que hicieron!. Y todavía se oponen cuando queremos poner orden por el bien de todos, porque si continúa ese desorden, ese caos, sí, podríamos tener problemas de apagones y sobretodo de aumentos en el precio de la luz“, consideró el presidente de México.

—“¿Sin la reforma?”, se le apunta.

—“Sin la reforma claro. Yo garantizo de que no aumentarán los precios mientras estemos nosotros en el gobierno, ni de la luz, ni de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, aunque en este último caso tenemos problemas precisamente porque se entregó la distribución del gas a 5 grandes empresas monopólicas y por eso ahora se creó lo del Gas Bienestar y se establecieron precios máximos. En las gasolinas, no ha habido aumento ni habrá. No van a haber gasolinazos”, concluyó López Obrador.