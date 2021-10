Reforma eléctrica es 'un primer saque', podrían tener ajustes: PVEM

La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Cámara de Diputados aclaró por qué no ha fijado públicamente su postura sobre la reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República.

En entrevista, el coordinador Carlos Puente indicó que sus compañeros no se han pronunciado a favor ni en contra, porque están analizando a fondo el planteamiento.

Estrategia de silencio

El Verde decidió no salir a respaldar ni descalificar públicamente el proyecto del Primer Mandatario, para ser “serios” y por “estrategia” ante un tema tan delicado sobre el que se han planteado posturas irresponsables, sin fundamento y sin conocer detalladamente el documento.

Todo lo que se dice en la opinión pública sobre la reforma en cuestión surte efecto en el punto de vista e incluso en el criterio de los legisladores a la hora de votar, por lo que lo más conveniente sería tratar el asunto con mayor seriedad.

Afirmó que los cálculos sobre el posible impacto económico de la propuesta hablan de 450 mil millones de pesos, por lo que no se trata de un asunto menor.

“Traen el coro”

El legislador señaló que las posturas respecto al planteamiento turnado a la Cámara de Diputados están sumamente polarizadas y ello no permite tener un estudio adecuado del tema.

Calificó como “una burla” salir a opinar sobre asuntos técnicos y a manifestarse sin tener conocimiento pleno.

Afirmó que ha hablado del tema con sus “amigos” del Partido Acción Nacional (PAN) y se ha percatado de que “traen el coro, la estrofa de la canción” de descalificar de manera anticipada.

Iniciativa “es un saque”.

Puente Salas señaló que la iniciativa del Primer Mandatario no puede pasar sin que se le cambie nada, “es un primer saque” por revisar, a fin de determinar “qué sí y qué no”, y si se le quitan o suman elementos.

“Yo creo que no se ha comunicado al cien por ciento, veamos qué es lo que más conviene, qué es lo rescatable, qué sí y qué no. No, yo creo que lo que menos le conviene ahorita al Presidente son cheques en blanco”, apuntó.

“Seguramente la iniciativa puede ser enriquecida con muchas cosas, la pongo en positivo, yo no sé si habrá cosas que quitarle, seguramente sí, pero a lo mejor hay muchas otra qué sumarle”, agregó.

Reforma eléctrica necesaria

Manifestó que los cambios en el sector sí son necesarios, porque ya hubo tiempo suficiente para comprobar que la reforma aprobada en 2013, y en la cual participó, no ha dado todos los resultados que se ofrecieron.

Es preciso que se resuelvan los problemas en materia de abastecimiento, la generación de electricidad que permita en los hechos dar tarifas más bajas a la población; y darle condiciones de competitividad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual debe seguir siento de los mexicanos.

Las inversiones asociadas a los cambios hechos el sexenio pasado sí llegaron al país, pero haciendo a un lado a la empresa mexicana que necesita fortalecerse, insistió.

Consultado respecto a si el PVEM se equivocó al acompañar los cambios hechos durante el sexenio anterior, señaló que el partido está reflexionando y en el camino se ha encontrado que el sector eléctrico opera con situaciones que no se establecieron en la Constitución ni en las leyes secundarias, sino en reglamentos y otras disposiciones.

“Yo no voté por muchas cosas de las que hoy veo que están pasando. Yo no voté para que la CFE se hiciera más chiquita”, recalcó.

Energías renovables

El legislador aseguró que un elemento de la reforma en estudia donde no se debe dar “ni un paso atrás” es en las energías renovables, sector que también requiere adecuaciones, porque los inversionistas privados en la materia ya tuvieron oportunidad y es momento de valorar.

Al rechazar que el documento enviado por el Ejecutivo establezca que las energías renovables se “eliminan”, pidió se le indique en qué parte marca tal disposición. Puntualizó que dar por terminados contratos vigentes, no significa que no se trabajará en energías renovables y que no se otorgarán bajo condiciones distintas.

Si el Ejecutivo Federal tuviera la intención de rechazar esas fuentes de energía, no tendría sentido alguno promover el desarrollo de un parque solar en el estado de Sonora, propiedad del Estado, planteó.

Otro elemento indispensable para que el PVEM apoye el planteamiento, dijo, es que México avance con una política pública de Estado en materia eléctrica, que le permita hacer frente a los retos del sector, así como cumplir los compromisos internacionales.