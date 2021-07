Reforma eléctrica va, se tiene que hacer por seguridad nacional: Morena

Escucha la nota:



La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) va por la reforma eléctrica que planteará el Presidente de la República, no porque sea la agenda particular de ningún gobernante, sino porque el país lo requiere y es un asunto de seguridad nacional, recalcó el coordinador Ignacio Mier.

Durante un evento alusivo a la Constitución, organizado por su bancada en San Lázaro, el congresista fue enfático en señalar que esa reforma se va a hacer, en cumplimiento del “mandato” del pueblo, es decir, los votantes que acudieron a las urnas y eligieron a los candidatos de la coalición mayoritaria.

¿Control absoluto del Estado?

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara enfatizó que los cambios anunciados por el Primer Mandatario tienen como fin darle al Estado “control absoluto” sobre el sector, con el fin de salvaguardar la seguridad energética y nacional.

“Garantizar la soberanía energética, garantizar el control absoluto por un asunto de seguridad nacional y de seguridad energética de la industria eléctrica, es fundamental. Y lo tenemos que hacer porque es un compromiso que tenemos como mexicanos y lo tenemos que hacer, porque ese es el mandato que nos dio el pueblo. No es la agenda personal, es la agenda que nos dieron 18 millones de mexicanos ahora, de los 30 que nos dieron ese mandato en el 2018”, atajó Mier Velazco.

Energías renovables son intermitentes: Sánchez Cordero

En ese marco, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez, justificó la apuesta del Ejecutivo Federal por insumos como el carbón para generar electricidad, al afirmar que las energías renovables son intermitentes, por lo que no garantizan suministro continuo.

“La energía eólica y la energía solar son energías intermitentes y que van a la red de la Comisión Federal de Electricidad. ¡Cuando no hay viento, no hay viento y no se produce energía. Cuando no hay sol, pues no hay sol y tampoco se produce la energía solar suficiente! Entonces, obviamente se tiene que acudir a las fuentes tradicionales que producen energía, por ejemplo el carbón; por ejemplo también, estamos tratando de recuperar las hidroeléctricas”, expresó.

Añadió que gobiernos anteriores dejaron muy “maltrechas” las plantas hidroeléctricas que el Ejecutivo se está esforzando en reacondicionar.

Insistió en el ejemplo sobre la falta de seguridad que ofrecen las “energías limpias” como la eólica y la solar, al pedir a los congresistas y ciudadanos, imaginar el funcionamiento de un hospital cuyos pacientes requieren del funcionamiento de equipos como respiradores artificiales, mismo que se vería comprometido si no hubiese suficiente aire y sol, para generar energías limpias. “¡Imaginémonos!, es un tema de seguridad nacional”, remarcó.

Gobierno Federal no está contra las energías limpias

Afirmó que el Gobierno Federal no está contra las energías eólica y solar, sino que busca sean complementarias a la generación de electricidad por las vías tradicionales y seguras, como el carbón.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la secretaria Sánchez Cordero Dávila y el diputado Mier, coincidieron en recalcar que todos los países toman medidas para asegurar su soberanía energética.

En cuanto a las otras prioridades de Morena en la siguiente Legislatura, a partir del 1 de septiembre, apuntó el congresista, junto con el tema eléctrico va la consolidación de la Guardia Nacional y la reforma electoral, también planteadas por el Presidente de la República.

En el asunto electoral, afirmó que el propósito es garantizar que el ejercicio del voto sea pleno, tener un organismo electoral técnico y no “un jugador” más en la contienda electoral, así como reducir el financiamiento a partidos.