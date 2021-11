Reforma eléctrica de AMLO “va”, no está “muerta”: Gutiérrez Luna

La reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República debe ser explicada de manera más clara, para que se conozcan a fondo las razones y la ruta de esos cambios constitucionales, indicó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.

Sin embargo, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo tajante que dicha propuesta “va” y confió en que hay condiciones en el recinto parlamentario, para que el debate inicie este mismo año.

Morena espera debate sobre Reforma Eléctrica

Estimó que la semana entrante, la Junta de Coordinación Política definirá el calendario del parlamento abierto, así como las invitaciones a los participantes, entre quienes se espera contar con la presencia de empresarios del sector, expertos, académicos, juristas, grupos y colectivo sociales que se oponen a las tarifas altas.

“¿Entonces no está muerta la reforma en este periodo?”, se le preguntó.

“De ninguna manera, está existente, ¡la reforma va, va avanzando”, dijo.

“Pero ya la declararon muerta” se le insistió.

Morena espera que el debate sea en 2021

“¿Quién? Nosotros no, pero todavía no se ha votado, no nos aceleremos, vamos con calma”, atajó, ante las advertencias de las bancadas de oposición, en particular del Partido Acción Nacional (PAN), y también del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual ha reiterado que la discusión no podrá iniciar este 2021.

Consultado respecto a si Morena está dispuesta a escuchar las propuestas de las fracciones parlamentarias que se oponen, afirmó que sí, pero en el marco del parlamento abierto que convoquen las comisiones dictaminadoras y la Junta de Coordinación Política.