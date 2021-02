Reforma eléctrica de AMLO se aprobará, advierten mayoría y oposición

El fallo de la Suprema Corte, que invalidó la política eléctrica impulsada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía (Sener), es el antecedente de lo que podría ocurrir con la iniciativa preferente del Presidente de la República, con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, señaló la oposición en la Cámara de Diputados.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez; y su homólogo del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez, coincidieron por separado, en señalar que el planteamiento del Primer Mandatario tiene elementos inconstitucionales y el reciente fallo de los ministros de la Corte, permite anticipar qué ocurrirá con el proyecto en cuestión.

Po su parte, el líder de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Ignacio Mier, negó que la propuesta del Primer Mandatario sea parte de una “contrarreforma” energética.

Dijo confiar en que “los malos augurios” de la oposición sobre los cambios a la industria eléctrica, respecto a que será impugnada ante la Corte y también sería invalidada por contravenir la Carta Magna, no se cumplirán.

“No anticipen, no, pensemos como mexicanos, con responsabilidad. No, no tienen que ver los lineamientos con el memorando en relación al despacho, son dos cosas diferentes. No, yo les puedo garantizar que no va a ser así, todos esos malos augurios no van a suceder, va a ser en beneficio de México”, dijo.

El diputado Mier Velazco señaló que de acuerdo a los plazos establecidos para el tratamiento de iniciativas preferentes, el proyecto enviado por el Ejecutivo tiene que ser aprobado a más tardar el próximo 2 de marzo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política fue enfático en afirmar que la resolución del Alto Tribunal sobre la política eléctrica del Gobierno Federal, nada tiene qué ver con la iniciativa preferente que ya fue turnada a comisiones, no es vinculante y por lo tanto, no debe afectar la decisión que tomará en días próximos el Congreso de la Unión.

Consultado respecto a si la iniciativa del Ejecutivo Federal pasará íntegra en comisiones y en el Pleno, el coordinador morenista primero respondió tajante que así será, y posteriormente, dijo que será analizada abiertamente.

El dictamen ¿“va como viene del Ejecutivo? ¿No la van a revisar?”, se le preguntó.

“Sí. No, la estamos revisando, atajó

“¿Descarta el riesgo de inconstitucionalidad?

“Sí, sí porque no estamos haciendo una contrarreforma constitucional”, dijo cortante.

“Sí, porque nos asiste la razón (…) está establecido, ya se señaló, que el Estado mexicano tiene la rectoría como la tiene Estados Unidos también en materia energética, pero eso no quiere decir que no estemos a favor de la libre competencia, que queramos atentar, eso es falso, eso es un discurso, una cortina de humo, para desviar”, reclamó.

“Sí, nosotros de acuerdo al programa establece la ley que tiene que estar discutida y aprobada en el Pleno, a más tardar el 2 de marzo, nosotros pensamos que hacia la tercera, cuarta semana de febrero, lo estaremos aprobando, discutiendo y sometiendo a consideración del Pleno”, anticipó.

Por el contrario, la bancada priísta calificó el planteamiento como “absurdo”, ya que provocará pérdida de inversiones, daños al ambiente, generación de energía más cara y menos limpia, alza en tarifas para los usuarios, daño a las finanzas públicas, mayor subsidio gubernamental para mantener estable el cobro por la energía e impugnaciones legales.

El coordinador Juárez recalcó que la determinación de la Corte, que invalidó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, por dar ventajas indebidas a CFE y violar el derecho a la libre competencia, es un llamado de alerta sobre lo que ocurrirá con la reforma eléctrica del Presidente.

“Alerta para que seamos muy responsables, muy prudentes y muy cuidadosos con lo que vamos a aprobar, sin duda que seguirá esa ruta, sin duda. Por eso digo que esto nos alerta y espero que sea un llamado de atención para todas y todos los diputados que vamos a debatir el tema”, advirtió el líder del tricolor en San Lázaro.

Explicó que la iniciativa sólo busca establecer “piso parejo” y equidad en el sector eléctrico, mantener las condiciones de mercado, sin que haya “dumping” de empresas privadas o competencia desleal para desbancar a CFE ni subsidios disfrazados a los proveedores privados.

Tras acusar “fraude” en el sector con el régimen transitorio de la reforma energética de 2013, y antes, con la entrega de permisos ventajosos que generaron un entorno de privilegio para generadores privados de electricidad, el legislador dijo que el Presidente está en su derecho de promover los cambios en los cuales, considere que le asiste la razón.

“No se asusten” y no anticipen que será inconstitucional, se están defendiendo los derechos de los mexicanos, afirmó.