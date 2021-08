Reforma electoral incluye cambio de consejeros del INE y TEPJF: AMLO

Escucha la nota:



Con la Reforma Electoral se propondrá un “cambio completo”, una renovación tajante” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral.

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras advertir que si los partidos no respaldan su iniciativa, “lo vamos a estar informando; que se sepa quiénes se oponen a la reforma”.

Información relacionada: Rotundo fracaso el combate a la pobreza de AMLO: Anaya

¿Qué busca la Reforma Electoral?

Cuestionado sobre el retiró de diputaciones a Morena por el TEPJF, López Obrador respondió que “están muy mal” tanto el INE como el Tribunal.

“No pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias”.

Y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos este compromiso, si luchamos durante años para hacer valer la democracia.

¿Cómo es que llegamos y dejamos lo mismo?”, apuntó López Obrador al considerar que el Tribunal Electoral está al servicio de la “partidocracia”.

Cumplimos el compromiso de desterrar la corrupción. Conferencia matutina. https://t.co/DnPd1fWZXl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 16, 2021

“Como es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es el Poder Judicial; cuando se generó la polémica quedó claro, a mí me explicaron de que no tienen que ver los ministros”.

No tienen que ver el Poder Judicial, creo que ni al Consejo de la Judicatura, los partidos crearon esto, este ‘Frankenstein’ a imagen de semejanza de sus intereses.

Entonces son completamente autónomos, independientes como pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial.

En estricto sentido, en la formalidad sí, entonces hay que cambiar… “es una pantalla”, finalizó el primer mandatario mexicano, sobre la Reforma Electoral.