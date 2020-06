Reduce homicidio y secuestro en Veracruz: Sedena

Escucha la nota:



Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reunión de seguridad desde Xalapa, Veracruz, donde se reportó que en la emergencia sanitaria por el Coronavirus, 37 hospitales operan con respaldo de las Fuerzas Armadas que también han aplicado el plan DNIII ante las fuertes lluvias de las últimas semanas.

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, apuntó que en este 2020 se ha reducido la incidencia delictiva en Veracruz, incluido el secuestro y el homicidio doloso. 7 mil 822 elementos armados de las fuerzas federales están instalados en la entidad.

Al presentar al mandatario veracruzano, Cuitlahuac García Jiménez, el presidente López Obrador calificó el trabajo del Ejecutivo estatal como eficiente, honesto, “es un buen gobernador”, subrayó.

El gobernador veracruzano señaló por su parte que la entidad está en semáforo rojo con distanciamiento en casa y extremas medidas de higiene; “no nos aceleramos, tomamos la medidas en su momento, tuvimos éxito en todos los municipios. La pandemia inició en el puerto de Veracruz ahí se tiene aún el mayor número de contagios. Los contagios comenzaron un mes después que en el resto del país; este desfasamiento hará que la epidemia llegue a sus puntos críticos más tarde.

Al señalar que a Veracruz han llegado apoyos superiores a los 12 mil millones de pesos, lo que “ha traído tranquilidad en la población que más lo necesita y que le ha permitido sobrellevar el confinamiento”, García Jiménez subrayó que esto “ha traído confianza en el gobierno federal”.

“Nosotros no coincidimos con la visión de algunos colegas gobernadores —y cuando digo nosotros me refiero a un servidor y a su equipo de gobierno estatal—, nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos; al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados, en torno al interés nacional, de salir adelante. Sinceramente me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón pero lo veo de esa manera, separatista sería mejor la palabra, separatista. Hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional frente a la pandemia no podemos separarnos al contrario tenemos que unirnos”, enfatizó el gobernador de Veracruz.

“Tenemos que serenarnos vienen etapas difíciles, hay que reactivar la economía, no es nada sencillo. Tenemos fortaleza en veracruz para colaborar con la estrategia de reactivación economía de la federación”, agregó el mandatario estatal al destacar que en su entidad se tienen recursos naturales y “el pueblo de Veracruz confía en el gobierno federal”, finalizó Cuitlahuac García.