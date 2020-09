Reducción y eliminación de recusos para seguridad en Presupuesto 2021

Escucha la nota:



Gobernadores, alcaldes, organizaciones civiles y ciudadanos, advirtieron sobre la reducción e incluso eliminación de apoyos federales para la seguridad en estados y municipios y exhortaron a las fuerzas políticas en el Congreso para que restituya el FORTASEG y aumenten los apoyos a policías locales del país.

A través de una carta pública, precisaron que con esta medida se afectaría al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados; el Fondo para el fortalecimiento de los municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública en municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG).

Dichos fondos constituyen las principales fuentes de financiamiento para apoyar a estados y municipios a llevar a cabo labores de seguridad a nivel local, profesionalizar a las policías, pagar salarios, mantener los centros de llamadas de emergencia y adquirir insumos tales como chalecos, armas o uniformes. Además, sirve para efectuar programas de prevención y atención a la violencia contra la mujer y búsqueda de personas desaparecidas.

Información relacionada: Rechaza MC renuncia de militantes en NL

El FASP, principal fondo en materia de seguridad para los gobiernos estatales, mantiene sus recursos en términos reales; FORTAMUN se reduce en un 4.6%. Cómo particularmente grave calificada la desaparición de FORTASEG, ya que no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Esto significa que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil millones de pesos para llevar acciones en materia de seguridad. Hay que mencionar que estos fondos ya habían tenido reducciones presupuestales previamente.

Los firmantes subrayan que esta decisión no ayuda a los cuerpos de seguridad del país, ya que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional no pueden cumplir sus objetivos sin el apoyo de las policías estatales y municipales, además sin el fortalecimiento de éstos cuerpos, no se podrá cumplir con el Decreto que señala que las fuerzas armadas deberán dejar las tareas de seguridad pública para el 2024.

Entre los firmantes se encuentran el gobernador de Guanajuato Diego Sinuhe; Enrique Alfaro de Jalisco; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; Jaime Rodríguez de Nuevo León; José Ignacio Peralta de Colima; Martín Orozco de Aguascalientes y Silvano Aureoles de Michoacán; ademas de alcaldes de tres organizaciones, 50 organizaciones civiles y decenas de ciudadanos.