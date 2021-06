Recuperado, expresidente Felipe Calderón de Covid-19

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa anunció que se encuentra “ya recuperado del Covid -19” y agradeció los buenos deseos y oraciones brindados por su recuperación.

El anuncio lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales difundido este domingo, el cual acompañó con una foto en la que sale con su esposa Margarita Zavala, sus dos hijos y su mascota, todos portando cubrebocas.

Ya recuperado del #covid , muchas gracias a todas y a todos por sus oraciones y deseos de recuperación. Gracias a mi familia, amigos, conocidos y simpatizantes. A todas y todos los doctores, enfermeras y trabajadores de la salud que me atendieron. Son unos ángeles. Ya platicaremos pic.twitter.com/jtSvhwnhI8

-Información relacionada: Covid-19: Calderón desmiente hospitalización; estoy de buen ánimo, dice

“Ya recuperado del covid, muchas gracias a todas y a todos por sus oraciones y deseos de recuperación. Gracias a mi familia, amigos, conocidos y simpatizantes. A todas y todos los doctores, enfermeras y trabajadores de la salud que me atendieron. Son unos ángeles. Ya platicaremos”, concluyó en su mensaje Felipe Calderón Hinojosa.

El pasado primero de junio dio a conocer sobre su contagio en sus cuentas de redes sociales donde aseguraba que sus síntomas eran leves y que se encontraba aislado. Sin embargo, el pasado 7 de junio se anunció que había ingresado al hospital por complicaciones de la enfermedad, lo que fue desmentido por el ex mandatario, quien aseguró que solo se trató de una revisión.

Asimismo, había indicado que no acudiría al cierre de campañas, aunque llamó a la ciudadanía a votar en las elecciones 2021, consideradas las más grandes en la historia de México, y “cerrarle el paso al autoritarismo”.

Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 2, 2021