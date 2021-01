Recorte presupuestal, un ataque sutil para desaparecer órganos autónomos: INE

Escucha la nota:



La consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel, advirtió que “un ataque frontal” es pedir que desaparezcan los órganos autónomos, pero se tienen ataques “sutiles” que son darles más atribuciones y menos presupuesto, que es el caso del INE quien en 2021 está operando con el recorte más grande de su historia en la organización de los comicios federal y los 32 locales.

En el panel “Órganos Autónomos”, organizado en la plenaria de los diputados y senadores del PRD, indicó que si bien el funcionamiento de estas instituciones debe mejorar “es la misma exigencia que se le pide a todas las dependencias del Estado”, pero no se logrará cuestionando o mermando su autonomía.

“Sostener públicamente que deberían desaparecer o buscar iniciativas que buscan disminuir su independencia son ataques frontales, pero darles más atribuciones a la vez que se les disminuye el presupuesto es una forma más sutil pero eficaz de menoscabar su actuación”.

Explicó que los órganos autónomos han garantizando un mejoramiento y transparencia en el gobierno, acceso a la información, y avanzar en los derechos humanos y político electorales.

“Los cuales no pueden estar sujetos a un poder público, estos órganos requieren de su autonomía para garantizar su funcionamiento efectivo y que este no se convierta en una simulación, los órganos autónomos suelen poner límites al poder público, por ese motivo no es de extrañar que resulten incómodos, los organismos constitucionales autónomos desde su concepción han estado orientados a resolver tareas inherentes al Estado, que no encajan en poderes tradicionales”

La consejera del INE indicó que los órganos autónomos son el contrapeso y límite al Estado, y si “se concentra el poder más arbitrario se vuelve su actuar y menos representativo de los intereses del pueblo”.

Detalló que los nombramientos de los integrantes de los órganos autónomos tienen que ser transexenales, y en el caso del INE dejar la designación de los consejeros estatales en manos del Consejo General.