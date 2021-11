Recorte al INE es irreversible; ellos 'son ricos': Mier

La reducción de recursos en 2022 establecida en el Presupuesto del año entrante para el Instituto Nacional Electoral (INE), es irreversible y dado que ese organismo ya admitió que tiene fideicomisos “ocultos”, si busca, encontrarán suficientes partidas para operar.

Así lo advirtió el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, al ser consultado sobre el tema

El congresista afirmó que en el INE “son ricos” y no pueden estar jugando con la ley ni con las fechas de realización de la consulta de revocación de mandato prevista para el año entrante.

Recorte presupuestal al INE en 2022, irrevocable: Morena

Entrevistado en el marco de la discusión particular del paquete de Egresos 2022, el diputado Mier Velazco respondió que no habrá marcha atrás a la decisión de no otorgarle casi 5 mil millones de pesos al organismo electoral, para solventar su operación y organizar dos consultas, la de revocación de mandato y una posible consulta popular.

“No porque tienen los recursos, ellos que se pongan a revisar en sus fideicomisos, ya reconocieron que tienen casi mil 800 millones de pesos, ya les falta poco”, sentenció.

Al instar a los integrantes del Consejo General a que “busquen” las partidas que les podrían faltar el año entrante, para cumplir sus obligaciones y sostener su funcionamiento, el coordinador morenista aseguró que hasta les “sobrarían” algunos millones.

Negó que el paquete económico del año entrante contemple un recorte de casi cinco mil millones al organismo electoral. Por el contrario, aseveró, su presupuesto se está incrementando en más del 11 por ciento, en comparación con el año 2020.

En el INE son “ricos”

Tras criticar la decisión de los consejeros electorales, de modificar la fecha de realización de la consulta de revocación, y pasarla del 27 de marzo al 10 de abril de 2022, el diputado Mier Velazco insistió en pedir que el Instituto utilice los fideicomisos de los cuáles dispone.