Reconocer triunfo o que renuncie, emplaza Muñoz Ledo a Lorenzo Córdova

El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, exigió al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconocer que él ganó, por décimas, la encuesta para renovar la dirigencia de ese partido.

En redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reclamó al consejero Córdova Vianello haberse negado a reconocer su triunfo y lo “invitó” a rectificar o renunciar al puesto.

“Lorenzo Córdova, responsable de la democracia mexicana afirmó que la contienda interna está empatada por .5 décimas porcentuales, debiera saber que por un solo voto se gana. Supina ignorancia o mala fe. Se negó a reconocer mi victoria. Lo invito a que rectifique o que renuncie”, escribió el congresista en su cuenta oficial en Twitter, @PMunozLedo.

Ello, luego de que este viernes 9 de octubre, el INE anunciara la realización de una tercera encuesta entre los aspirantes a dirigir Morena, ante el “empate técnico” registrado entre los diputados Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Pese a ese planteamiento, el legislador difundió un mensaje en video, también en redes sociales, donde se declaró ganador del proceso interno.

“Hemos ganado contra la corrupción, contra el abuso, contra la compra de votos” de quienes identificó como sus adversarios, quienes llevaron a cabo acciones “peores que las del antiguo PRI”, recriminó.

La mañana de este sábado 10 de octubre, en reunión virtual con simpatizantes y militantes morenistas, el legislador federal dijo haber “roto” relaciones con el INE y refirió nuevamente al mensaje que le envió al consejero presidente.

“Ya el INE, pues ya rompimos, ayer le mandé un mensaje brutal a Lorenzo, le digo: estás violando la ley y la Constitución. Ganamos. Si no reconoce, si no reconoces estás violando la ley, por lo tanto pide tu renuncia. Punto, fue muy fuerte, pero hay que convertir, no son bravatas”, expresó el aspirante.

Por la tarde, el INE le respondió que él firmó un documento en el que declaró conformidad con las reglas del proceso de consulta, que de registrar empate, contemplaría una nueva encuesta para aclarar el resultado final.