Recomienda Luis Carlos Ugalde al PRI reconocer ‘corrupción del pasado’

El ex consejero electoral Luis Carlos Ugalde, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional no puede seguir evadiendo el reconocimiento de los pecados y la corrupción del pasado, porque es como tener “un elefante enorme en la sala”.

Al ofrecer una conferencia en el marco de los trabajos preparativos para la próxima Asamblea Nacional del PRI, el también director de Integralia Consultores dijo que este asunto no puede seguirse postergando.

Añadió que, si los priistas no asumen una posición sobre el tema, ese “costal lo van a seguir cargando durante mucho tiempo”.

“Si el PRI no discutió el tema de la corrupción del pasado, desde adentro, cuando esto salga pues claramente el PRI va a estar siempre en una vulnerabilidad y me refiero básicamente al expresidente Enrique Peña Nieto, y cuando digo elefante yo no estoy prejuzgando si es culpable o no de lo que se dice”, advirtió.