Recomienda AMLO a Sheinbaum que no haya policías en protestas de CIDE

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que cuando se manifiesten los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por el conflicto con el Conacyt, no haya ni un solo policía para evitar provocaciones de ningún tipo.

“Le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE que o haya ni un policía que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación, que no haya ninguna provocación de nada, garantizar todas las libertades y que el Conacyt siga tratando el asunto ofreciendo diálogo”, indicó.

Desde Palacio Nacional, López Obrador criticó que se quiera comparar el conflicto del CIDE con el 68, ante eso, consideró que es mucha deshonestidad intelectual de parte de los académicos.“Ahora con el conflicto del CIDE están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68, es un despropósito, pero además que lo estén planteando académicos como Sergio Aguayo”, señaló.

López Obrador aseguró que los intelectuales que estaban con el régimen anterior están molestos con su gobierno por lo que les pide no darle al tema un tinte politiquero.

“Que no se inmiscuyan o le den un tinte politiquero, no me habían mencionado porque además ni conozco al director del CIDE ni me meto en eso, ya tengo bastante trabajo. Pero ya lo estoy viendo venir: Andrés Manuel Díaz Ordaz, zafo” expreso el mandatario.